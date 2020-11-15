نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض بنك البلاد الجديدة 1442 للسعوديين والمقيمين بدون كفيل مع أقساط ميسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر قروض بنك البلاد من أفضل البرامج التمويلية بالمملكة وأكثرها تميزاً وتطوراً، وذلك لما تحويه من تسهيلات في السداد والحد التمويلي المرتفع مع هوامش ربح تنافسية، ومن بين المنتجات التمويلية المتوفرة لدى بنك البلاد تمويل الأسهم الشخصي، والتمويل مقابل الرهن العقاري، إضافة إلى توافر 3 برامج تمويلية إضافية هي برنامج إعادة التمويل، وبرنامج التمويلي التكميلي، وبرنامج سداد المديونية، وفي موضوعنا اليوم سوف نستعرض معكم بالتفصيل أبرز مميزات تمويل الأسهم، بالاضافة إلى الشروط المطلوبة للحصول على قروض بنك البلاد.

قروض بنك البلاد 1442

يعد برنامج تمويل الأسهم أحد أبرز قروض بنك البلاد واكثرها شعبية، وهو يتم على أساس شراء وبيع الأسهم المحلية بوساطة البنك ومتوافق تماما مع الشريعة الإسلامية، وهو متوفر للمواطنين السعوديين والمقيمين من الجنسيات غير السعودية وكذلك متوفر للمتقاعدين، وقيمة الرسوم الإدارية تبلغ فقط 1% من مبلغ التمويل بما لا يتجاوز 5 ألاف ريال سعودي.

مميزات قرض الأسهم

يقدم بنك البلاد العديد من المميزات عبر برنامج تمويل الأسهم، حيث يتميز القرض بالمواصفات التالية:

يتيح بنك البلاد الحرية أمام العميل لشراء أسهم أي شركة يرغبها، بشرط أن تكون ضمن قائمة الأسهم المعتمدة من اللجنة الشرعية بالبنك.

يتم تنفيذ إجراءات التمويل بشكل سريع وبسيط ودون تعقيدات.

تمويل الأسهم هو أحد قروض بنك البلاد المتاحة للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين.

المتاحة للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين. تصل فترة سداد مبلغ التمويل إلى 60 شهر على أقساط تتناسب مع دخل العميل الشهري، مع إمكانية السداد المبكر في أي وقت وفقا لمعايير مؤسسة النقد.

يستطيع العميل طلب تأجيل السداد في بداية أقساط التمويل، كما يمكنه طلب تأجيل قسط من كل عام.

يصل مبلغ التمويل إلى 2 مليون ريال سعودي ولا يشترط وجود كفيل.

يستطيع العميل طلب الحصول على تمويل إضافي، ويتم تمويل منسوبي البنوك المحلية بدون شرط تحويل الراتب إلى بنك البلاد.

شروط تمويل الأسهم من ضمن قروض بنك البلاد

اشترط البنك عدد من المعايير والشروط في العميل المتقدم بطلب الحصول على إحدى قروض بنك البلاد، حيث وضع البنك الشروط التالية:

يجب ألا يقل عمر العميل عند طلب القرض عن 18 عاماً. يجب أن يكون العميل موظف أو عامل بإحدى المؤسسات المعتمَدة لدى بنك البلاد سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. يجب ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 3 ألاف ريال سعودي للعملاء من المواطنين السعوديين. يجب ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 3.5 ألاف ريال سعودي للعملاء المقيمين من الجنسيات غير السعودية. من الشروط العامة لطلب قروض بنك البلاد أن يكون العميل لديه حساب جاري لدى البنك.

المستندات المطلوبة

ويتطلب من العميل الذي يرغب في الحصول على تمويل بنك البلاد أن يقوم بإحضار عدد من المستندات والأوراق، وذلك لاستكمال إجراءات الحصول على القرض وهي كالتالي:

إحضار بطاقة الهوية الوطنية للعميل السعودي سارية المفعول، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للمقيم. يجب أن يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب شراء الأسهم بالتقسيط، مع تعبئة إقرار وافصاح العميل بالتزاماته الشخصية. إحضار صورة بطاقة العمل في حالة ما إذا كان العميل من موظفي القطاعات العسكرية. إحضار أصل تعريف من جهة عمل المتقدم بطلب القرض متضمناً المنصب الوظيفي، الراتب الشهري، وتاريخ بداية الالتحاق بالوظيفة، مع إحضار خطاب تحويل وتثبيت الراتب.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم بالتفصيل أبرز قروض بنك البلاد وهو قرض تمويل الأسهم، وأهم مميزات هذا المنتج التمويلي الرائع والذي يوفره بنك البلاد لكل الفئات ولكل الأعمار، مع عوائد ربح تنافسية وأقساط ميسرة تناسب كل العملاء، كما أوضحنا من خلال موضوعنا الشروط اللازمة والمستندات المطلوبة للتقديم على طلب تمويل بنك البلاد.