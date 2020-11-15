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عمر شويل - جدة تعرف على شروط ومميزات تمويل شركة مرابحة مرنة، تعد شركة مرابحة مرنة من الشركات التمويلية التي تهتم بتقديم الخدمات التمويلية لعملائها من الأفراد والمؤسسات على كافة أنواعها وأحجامها، وذلك وفق تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية، وكانت البداية الحقيقية لإطلاق خدماتها عام 2012، وقد إستطاعت أن تحقق الانجازات الواعدة في الأسواق المحلية، واكتساب ثقة العملاء الناتجة عن اتباع مبدأ الإلتزام وتيسير الأمور للجميع.
شروط ومميزات تمويل شركة مرابحة مرنة
كل هذا يرجع لفريق العمل ذات الخبرة الواسعة في مجال التمويل والإدارة، وفيما يلي سنتعرف على شروط ومميزات تمويل شركة مرابحة مرنة.
الشروط الخاصة بشركة مرابحة مرنة
يستطيع العملاء الاستفادة من كافة الخدمات التمويلية المقدمة من الشركة، ولكب بعد استيفاء الشروط التالية:
- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام.
- أن تكون مدة العمل في القطاع الحكومي شهر على الأقل بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي، وسنة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
- ألا تقل مدة عمل الموظفين في مجال البنوك والاتصالات لا تقل مدة عملهم عن ثلاثة أشهر.
- ألا يقل الدخل الشهري عن 3000 ريال سعودي، وذلك للعاملين في القطاع الحكومي، ولا يقل عن 6000 للعاملين في القطاع الخاص.
- يجب أن يكون المتقدم يعمل لدى الجهات الحكومية أو الخاصة المعتمدة من شركة مرابحة مرنة.
الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل
لكي يحصل العميل على التمويل من شركة مرابحة مرنة لابد وأن يقوم بتقديم الطلب لأحد فروع الشركة، أو عن طريق المندوب أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، مع تقديم المستندات الآتية:
- الهوية الوطنية سارية المفعول.
- خطاب من جهة العمل مدون به تاريخ إلتحاق العميل بالعمل، و الراتب الأساسي والبدلات.
- العنوان الوطني بالتفصيل.
- كشف حساب بنكي.
مميزات التعامل مع شركة مرابحة مرنة
الحصول على الخدمات التمويلية من شركة رابحة مرنة يوفر للعملاء العديد من المميزات أهمها:
- يقدم كافة الخدمات التمويلية بما يتفق وأحكام وقيم الشريعة الإسلامية.
- يقدم التمويل بحد أقصى 250 ألف ريال سعودي، و5آلاف ريال كحد أدنى.
- سرعة الحصول على التمويل، فالوقت المستغرق يتوقف على سرعة تقديم المستندات المطلوبة.
- يوفر الأرقام التالية للاستفسارات والحصول على المعلومات بشأن الفروع، 920033868 أو 8001111810.
- يسمح لجميع العاملين بالمملكة العربية السعودية الاستفادة بالتمويل بشرط تقديم اعتماد من جهة العمل.
- لا يشترط أخذ موافق الكفيل عند التقديم على الطلب.
- يوفر نظام تأخير السيارات، مع دفع 10% من إجمالي السعر كحد أدني.
- يتيح أنظمة مختلف للسداد، سواء من خلال نظام سداد أو عن طريق التحويل البنكي، أو من خلال زيارة الفرع.
- تصل مدة سداد الأقساط إلى 60 شهر.
- الحصول على التمويل بدون الحاجة لتحويل الراتب.
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