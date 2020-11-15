نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن شروط الإعفاء بنك التسليف الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن شروط الإعفاء بنك التسليف الجديدة برقم الهوية منذ إعلان الملك سليمان بأمر ملكي تأجيل سداد أقساط القروض الخاصة ببنك التنمية لمده 6 شهور مع العلم أن الخصم سوف يكون من قيمة السداد حيث ظل هدف كل المواطنين السعوديين بالمملكة البحث عن الإعفاء بعد تراجع شركات كبيرة وعدم القدرة على العمل في مقالنا هذا سوف نقوم بخطوات الحصول على طلب إعفاء بنك التسليف وشروطه الجديدة.

الاستعلام عن شروط الإعفاء بنك التسليف

السن ألا يتعدى سن المفترض عن 55 سنة ولا يقل عن 25 سنة.

حاملي الجنسية السعودية فقط ممن لديهم الجنسية للاستفادة من تلك الخدمة غير متاحة للأجانب والزائرين.

تقديم كافة البيانات والتفاصيل الخاصة بالمشروع الذي سوف يقوم بتنفيذه والرؤية المستقبلية الخاصة بالمشروع ووضع كل عناصر وبنود تحقيق النجاح والأرباح المستقبلية للمشروع.

من الضروري تقديم كل المبررات في الطلب على أن تكون الأسرة في اشد الاحتياج للدعم والحاجة له لتحسين الأوضاع المعيشية وأيضا الأحوال المادية كما يساعد البنك في توفير فرص عمل مناسبة للعديد من أفراد الأسرة الغير عاملة.

بالنسبة للتقديم على طلب الحصول على قرض ترميم من المهم أن لا يقل عمر بناء المنزل عن خمس سنوات حتي تتم الموافقة عليه من قبل البنك.

ألا يزيد دخل الأسرة للراتب الشهري عن 2000 ريال سعودي.

رابط تقديم طلب الأعفاء بنك التسليف

كل المواطنين يبحثون عن رابط تقديم بنك التسليف الأعفاء الجديد.

حتى تتمكن من معرفة كل الشروط واهم خطوات التقديم والاستفادة من تأجيل الأقساط المتأخرة المعلن عنها من قبل البنك و التسجيل والدخول و تقديم طلب الإعفاء.

اهم الوثائق اللازمة لطلب شروط الإعفاء

إحضار صورة مطابقة من الهوية الوطنية الأصلية للمتقدم. إحضار مرفق ورقى يتم توضيح الظروف السيئة والمتعثرة للفرد والأسرة. يجب إحضار الكارت الخاص بالعائلة. يجب أرفاق الأوراق مع الصور واهم التقارير الطبية من اجل التقديم على طلب إعفاء بنك التسليف. يجب الحصول على توقيع على طلب الإغفاء المتقدم به مع كتابة رقم الهوية الخاص به عليه. يجب التأكد من سلامة وصول الطلب إلي بنك التسليف للموافقة عليه. يجب إرسال نفس الطلب عن عنوان الديوان الملكي عن طريق خدمة البريد الممتاز.

بحب نفكر عزيزي الزائر في مقالنا السابق عن شروط الجديدة لقرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية عام 1442 هجريا.

في نهاية هذا المقال أتمني أن اكون درجته كل خطوات طريقة الحصول على طلب شروط الأعفاء بنك التسليف.