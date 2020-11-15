نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن للدفعة 36 للشهر الحالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن بعد إعلان حساب المواطن عن استقبال طلبات الاعتراض للدفعة لـ 36 شهر نوفمبر الحالي، في وقت سابق أودع حساب المواطن مبلغ 1.8 مليار ريال مخصص للدفعة 36 ومبلغ 10.6 مليون لتابعين المكتملين الطلبات.

طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن

الدخول إلى موقع حساب المواطن.

تسجيل الدخول لحساب المواطن ثم اختيار الدفعات.

قم باختيار الدفعة المرفوضة والنقر على تقديم شكوى

ثم قم بكتابة الشكوى في خانة الاعتراض على أهلية حساب المواطن.

لابد من توضيح كافة الأسباب المتعلقة بالتفصيل كاملًا حتى يُقبل الاعتراض.

من ثم النقر على خانة تقديم الشكوى.

طريقة تحديث بيانات حساب المواطن

تستطيع تحديث بيانات حساب المواطن بالخطوات التالية:

الدخول إلى رابط حساب المواطن.

تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور.

قم بالذهاب للقائمة الخاصة بالبيانات.

عدل بياناتك الشخصية وإضافة البيانات الجديدة وحذف القديمة ثم النقر على كلمة التحديث.

برنامج حساب المواطن

يُذكر أن برنامج حساب المواطن برنامج حكومي يهدف لتخفيف الأعباء على كاهل المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر صاحبة الدخل المنخفض لتعويض المواطنين عن أي أضرار قد تلحق بهم نتيجة للتوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة وفقًا لرؤية 2030 الإصلاحية، وفي كل مرحلة يُرسل البرنامج مرسلات للمواطنين للتأكد من صحة البيانات الخاصة بالحسابات المصرفية، كما أطلق البرنامج تطبيق للأجهزة اللوحية والهواتف للتسهيل على المواطنين من استخدام الحساب.

أسباب الاستحقاق صفر

بين حساب المواطن أسباب أن الاستحقاق صفر أو نقصان المبلغ المالي للأسباب التالية: