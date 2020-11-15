احسب معاشك التقاعدي بشكل فوري واستخرج بطاقتك التقاعدية إلكترونيًا

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عمر شويل - جدة احسب معاشك التقاعدي.. مما لا شكل فيه يبحث كل مستفيد تابع للمؤسسة العامة للتقاعد بشكل شهري أو سنوي عن طريقة حساب ومعرقة قيمة المعاش التقاعدي الذي يحصل عليه، والذي يتم صرف يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، باستثناء مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية والتي على أساسية قد يتم تكبيره أو تأخيره يومًا واحدًا، ويبحث المتقاعدين دائمًا عن طريقة سريعة وسهلة من أجل معرفة قيمة المعاش، وقيمة المبالغ المستقطعة منه، أو قيمة الزيادات السنوية التي يتم إضافتها، حتى يتسنى لهم معرفة مدى مطابقة قواعد الصرف المختلفة، وهو الأمر الذي أتاحته المؤسسة إلكترونيًا، للتيسير على منتسبيها في جميع أنحاء المملكة.

استخرج بطاقتك التقاعدية

وقبل أن ننشر لكم على كيفية استخدام حاسبة المعاش التقاعدي، نوضح لكم خطوات الحصول والاستفادة من أجهزة الخدمة الذاتية للمواطنين من أجل استخراج بطاقتك التقاعدية، والتي تسمح لجميع فئات المتقاعدين والمستفيدين من طباعة البطاقة التقاعدية ووثيقة تعريف المعاش وجميع وثائق التعريف الأخرى المقدمة من قبل المؤسسة، وذلك من خلال الآتي:

تحريك الشاشة عن طريق اللمس بإصبع اليد.

تسجيل رقم السجل المدني الخاص بك.

الضغط على خيار متابعة وإدخال رقم التأكيد.

اختيار الخدمة التي تريد الحصول عليها.

اختيار الموقع في المؤسسة الذي تود الذهاب إليه.

يمكنك الرجوع عن الاختيار أو الاستمرار من خلال زر (السابق – التالي).

وللطباعة: يتم الضغط على خيار طباعة البطاقة التقاعدية.

الاستعداد والتهيئة لالتقاط صورة فورية.

كما يمكنك إلغاء العملية من زر الإلغاء.

احسب معاشك التقاعدي آليًا

أما عن كيفية استخدام حاسبة المعاش التقاعدي التي تتيح لك إمكانية احتساب قيمة المعاش الذي تتقاضاه والذي يتم إيداعه حسابك البنكي أو صرفه شهريًا، فيتم ذلك من خلال الدخول عبر الرابط الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد: https://www.pension.gov.sa، ثم الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية في الشاشة الرئيسية، يلي ذلك اختيار حاسبة التقاعد، سيتم فتح صفحة يمكنك من خلالها تسجيل كافة البيانات الشخصية الخاصة بك، وأخيرًا النقر على زر عرض قيمة المعاش.

خدمات البطاقة التقاعدية

جدير بالذكر أنه يمكنك الحصول على البطاقة التقاعدية واستخراجها أيضًا من خلال تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد للجوالات، من أجل الحصول على العديد من الخدمات التي توضحها الصورة التالية: