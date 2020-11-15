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عمر شويل - جدة يعد برنامج حساب المواطن أحد البرامج التي اصدرتها الحكومة السعودية بهدف تقديم المساعدات المالية للمواطنين السعودين ذوي الدخل المتوسط و المنخفض، وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الفئات المستحقة للدعم، بالإضافة إلى بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، فضلًا عن الأوراق المطلوبة عند التقديم، وفيما يلي كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن .

كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن

يتطلب التسجيل في برنامج حساب المواطن اتباع الخطوات الآتية:

الانتقال إلى برنامج حساب المواطن عبر الرابط الرسمي. النقر على أيقونة تسجيل جديد. القيام بتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول الفارغة. النقر على أيقونة تسجيل. استقبال رسالة تأكيدية عبر رقم الجوال الذي تم تسجيله في البيانات الشخصية. القيام بتسجيل الرقم السري الذي تم إرساله في الخانة المخصصة لذلك. النقر على أيقونة تسجيل الطلب مع إرفاق المستندات المطلوبة.

كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن الفئات المستحقة للدعم من برنامج حساب المواطن

حدد القائمون على برنامج حساب المواطن الأفراد المستحقين للدعم، وهم المواطنون السعوديون غير المتزوجون، والأسر السعودية ممن تنطبق عليهم الشروط، والمرأة المتزوجة برجل يحمل جنسية أخرى، وزوجة المواطن السعودي، وحاملي بطاقة التنقل، وقد تم تقسيم المستحقين للدعم إلى خمس فئات، كالتالي:

الفئة شرائح الدخل الشهري تبدأ من حتى الأولى صفر 8699 ريال سعودي الثانية 8700 ريال سعودي 11999 ريال سعودي الثالثة 12000 ريال سعودي 15299 ريال سعودي الرابعة 15300 ريال سعودي 20160 ريال سعودي الخامسة لا يستحقون الدعم

الأوراق المطلوبة للتسجيل في البرنامج

صورة من بطاقة الهوية للمتقدم سارية المفعول.

أصل وصورة من كارت العائلة.

كشف الراتب الخاص بالزوجة إذا كانت عاملة.

كشف حساب الدخل الشهري للمتقدم.

رقم الحساب البنكي للمتقدم.

كشف حساب بإجمالي دخل الأسرة.

شروط التسجيل في البرنامج

حدد القائمين على برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تكون متوفرة في المتقدمين، أهمها:

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية.

أن يكون مقيم إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

ألا يكون محكوم عليه في قضايا جنائية أو قضايا تمس الشرف.

ألا يزيد دخل الأسرة عن 2000 ريال سعودي.

الجدير بالذكر أن الوزارة قد أطلقت برنامج حساب المواطن بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن السعودي من فئة محدودي الدخل، ومتوسطي الدخل أيضًا، فضلًا عن تشجيع الأسر على ترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه، بالإضافة إلى توزيع الدعم لمستحقيه، وقد حددت اليوم العاشر من الشهر الميلادي لصرف الدعم الخاص بحساب المواطن.