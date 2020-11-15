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عمر شويل - جدة بنك التنمية الإجتماعية قرض الزواج وشروطه، يقدم بنك التنمية الإجتماعية السعودي عدة تسهيلات لمساعدة المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وإعانتهم على أعباء الحياة، ومن منتجات بنك التنمية الإجتماعية قرض الزواج الذي يساعد الشباب على تكوين أسرة، وحتى يستطيع المواطن الحصول على قرض الزواج يجب عليه توفير جميع الشروط المطلوبه للحصول على هذا القرض، واليوم أقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة التقديم على قرض الزواج.

بنك التنمية الإجتماعية قرض الزواج

نقوم بالتسجيل في بنك التنمية الإجتماعية حتى نستطيع التقديم للحصول على قرض الزواج، ثم اختيار تمويل الزواج وبعدها تسجيل رقم بطاقة الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

الآن يتم التحقق من صحة البيانات التي يقدمها طالب القرض وصحة الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، وبعد التأكد من صحة البيانات يتم تقديم الأوراق والمستندات الخاصة بالمقترض ويجب توفير الشروط المطلوبة.

بنك التنمية الإجتماعية شروط قرض الزواج

يجب أن لا يتجاوز عمر المقترض عن 70 سنة، ولا يقل عمر الكفيل 55 سنة، ويشترط ان لا يزيد الدخل الشهري لطالب القرض عن 12.500 ريال. يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي العربي. يجب على المقترض أن يكون قرض الزواج للمرة الأولى إلا إذا كانت الزوجة الوحيدة متوفية أو تكون قد انفصلت الزوجه قبل الزواج. إذا كانت الزوجه غير سعودية ولا تحمل جنسية أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي العربي فيجب الحصول على موافقة الزواج المختصة بذلك. يجب على المقترض تقديم عقد الزواج الأصلي ويكون موثق من المحكمة المختصة ويشترط أن لا يتجاوز تاريخ الزواج أكثر من سنتين هجريتين مع العلم أنه يتم إحتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب. يحق للعميل نفسه الجمع بين قرض الزواج وبين منتج نفاذ التمويلي.

يعتبر قرض الزواج خدمة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك التنمية الإجتماعية داخل المملكة العربية السعودية لمن هم مقدمون على الزواج لمساعدتهم، كما أن بنك التنمية الإجتماعية يقدم عدة برامج تمويليلة منها قرض الزواج وقرض الاسرة وقرض نفاذ وقرض أهل وهذه المنتجات التمويلية لمساعدة جميع المواطنين والمقيمين على تلبية احتياجاتهم اليومية.