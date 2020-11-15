نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب التقاعد شهر نوفمبر 2020 للعسكرين والمدنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب التقاعد هل تريد التعرف على موعد صرف رواتب التقاعد تعرف من خلالنا تقوم المملكة العربية السعودية بتقدير الموظف المتقاعد بدرجة كبيرة بحيث أنها تقوم في كل عام بالعمل على طرح العديد من الجداول الخاصة بالخدمات التي يحتاجها خلال فترة التقاعد الخاصة به، ومن أهم هذه الخدمات هي صرف رواتب التقاعد فدعونا نتعرف عليها.

موعد صرف رواتب التقاعد

هل تريد التعرف على موعد صرف رواتب التقاعد؟ نعم، بالتأكيد فكل شخص يريد أن تكون له ذمته المالية بعد كده واجتهاده كل هذه الأعوام في العمل الحكومي في المملكة العربية السعودية، فحان الوقت لكي يتقاعد ويتلقى هذه الخدمة التي نتجت من عمله.

متى تصرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

حيث أن رواتب التقاعد لم يتغير موعدها عن العام الهجري السابق بالكامل فقامت مؤسسة التقاعد التابعة لوزارة المالية السعودية بالقيام بطرح الموعد الرسمي بالتحديد وجاء في اليوم 25 من كل شهر ميلادي في العام، وبالتأكيد يمكنك التأكد أن الرواتب لن تتمكنوا من الحصول عليها في العطل الرسمية داخل البلاد، يتمكنوا من أخذها أما قبل أو بعد يوم العطل.

كيفية التعرف على أن الراتب تم إيداعه أم لا؟

قامت مؤسسة التقاعد بالعمل على طرح الكثير من وسائل التواصل بين الموظفين المتقاعدين وبينها، حتى يتمكنوا من التعرف على جميع الأشياء التي يريدون الاستفسار عنها مثل متى هو الموعد الذي سيتم في إيداع الراتب، ومن هذه الوسائل: