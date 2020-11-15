نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بقيمة 60.000 ريال براتب 2000 ريال من بنك التنمية للسعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بقيمة 60.000 ريال براتب 2000 ريال من بنك التنمية الاجتماعية الشهير بالمملكة العربية السعودية لجميع المواطنين السعوديين، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من التمويلات الشخصية المتنوعة والتي يشهد لها الجميع بالمصداقية والمثالية أيضاً، وقد تختلف تلك التمويلات عن ما يقدمه أي بنك سعودي أخر بالمملكة العربية السعودية، حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أهم وأفخم البنوك داخل السعودية والتي تهم المواطنين السعوديين بشكل كبير، وذلك لما يقدمه من قروض وتمويلات شخصية متنوعة وتراعي ظروف المواطنين ذات الفئة محدودة الدخل، كما يقدم تمويلات أخري لجميع الفئات الأخري.

يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من التمويلات المختلفة والمنتجات المميزة كتمويل منتج آهل والذي يتمثل في صورة قرض شخصي بقيمة 60 ألف ريال سعودي وبراتب شهري ألفين ريال سعودي فقط.

شروط الحصول علي تمويل منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية

لابد من أن يكون المتقدم مواطن حامل للجنسية السعودية، كما يجب إحضار صورة الهوية الوطنية الخاصة به. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاماً. يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن خمسة وخمسون عاماً. يجب ألا يزيد عمر المتقدم المتقاعد عن سبعون عاماً. يجب ألا يقل الراتب الشهري الخاص بالمتقدم عن ألفين ريال سعودي. يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات والضمانات المطلوبة من أجل الحصول علي المنتج. يجب ألا يكون للمتقدم أي قروض أخري يقوم بتسديدها. الانتظام بسداد الأقساط في المعاد المحدد لها. يتطلب موافقة الكفيل من اجل الحصول علي التمويل.

مميزات منتج آهل