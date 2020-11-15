كريم السعودية تدعم الرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة بحلول التوصيل المبتكرة

دوت الخليج – جدة : أوصاف الفارس

أعلنت شركة كريم السعودية عن توفير العديد من الميزات التحفيزية للرياديين وأصحاب وصاحبات المشاريع الصغيرة والمنزلية للاستفادة من خدمة التوصيل التي توفرها كريم عن طريق تطبيقها متعدد الخدمات الـ Super App

حيث قدمت خصم يصل الى 50% على 5 طلبات توصيل للمستخدمين الجدد، لتُتيح الفرصة أمام الرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمنزلية لتجربة الخدمة وذلك عند استخدامهم للرمز الترويجي” معروف ”

وتوفر كريم خدمة التوصيل التي تتسم بدقة المواعيد والسرعة في الوصول والتوصيل، من خلال أسطول مركبات لكباتن يزيد عددهم عن 100 ألف كابتن طيلة أيام الأسبوع، بتسعيرة تنافسية مع آلية احتساب مصممة لتحقيق أقصى جدوى وقيمة مضافة للمستخدمين.

وقد ازدادت أهمية خدمات التوصيل في ظل القيود الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والتي ساهمت في إحداث تحول ملحوظ في سلوك المستهلك وتوجه الأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث تحولت آلاف الأعمال نحو القنوات الرقمية، الامر الذي انعكس بشكل واضح على خدمات التوصيل وزيادة الاعتماد عليها، كونها مكملاً رئيسياً للأعمال الرقمية ولديها دور كبير في تعزيز تجربة المستخدم ورضاه عن الخدمة، ومن هنا حرصت كريم على توفير حلولاً مبتكرة بناء على احتياجات الأعمال الصغيرة من خلال منصتها التكنولوجية لتوفير إحدى التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة والمتمثلة في نقل وتوصيل المنتجات والطلبات، والتي من الممكن أن تزيد العبء المادي على الرياديين بسبب تكلفة التوصيل المرتفعة.

يذكر أن شركة كريم تحرص على تدريب الكباتن على الالتزام بمعايير جودة الخدمة، والالتزام بالوقت وهو العامل الحاسم في تميّز خدمة التوصيل إلى جانب الالتزام بتوصيل الطلبات حتى باب المنزل وتسليمها إلى يد الزبون مع مراعاة الحفاظ على محتوى الطلبات من خلال استخدام صناديق خاصة لحفظ الطلبات سواء إن كانت قابلة للكسر أو إن كانت منتجات غذائية ساخنة أو باردة أو منتجات سائلة أو غيرها من المنتجات.