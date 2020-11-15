نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل مصرف الراجحي الجديد 1442 للمواطن والمقيم 2 مليون ريال فوراً وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل مصرف الراجحي 1442 هو قرض ميسر يوفره البنك للسعودي والمقيم، يحصل معه العميل على 2 مليون ريال دون الحاجة لوجود لكفيل، وهو يعتبر احد البرامج التمويلية الأكثر رواجاً وقبولاً بين المواطنين والمقيمين في أراضي المملكة، وأطلقه بنك الراجحي تحت مسمى برنامج التمويل الشخصي “وطني” لدعم العميل في شراء السلع الاستهلاكية، وتلبية التزاماته الشخصية والأسرية من خلال منتج تمويلي متوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث يستطيع العميل بعد توفير الشروط والمستندات المطلوبة الحصول فوراُ على تمويل مصرف الراجحي.

تمويل مصرف الراجحي 1442 للمواطن والمقيم

أطلق بنك الراجحي منتج التمويل الشخصي “وطني” وأتاح للمواطن والمقيم إمكانية الحصول عليه بكل سهولة، ويصل مبلغ القرض إلى مليوني ريال سعودي، يمكن الحصول عليها فورا بعد الموافقة على الطلب واستيفاء المعايير والمستندات اللازمة، كما يتميز تمويل مصرف الراجحي الشخصي 1442 بعدم الحاجة لوجود كفيل مع تقسيط الاستحقاقات الشهرية للبنك بشكل مرن على مدار 5 سنوات.

شروط الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي

يشترط بنك الراجحي على العميل المتقدم بطلب الحصول على منتج التمويل الشخصي “وطني” عدد من المعايير، نذكرها لكم في النقاط التالية:

يشترط البنك تحويل الراتب الشهري للعميل، ويستثنى من هذا الشرط موظفي البنوك السعودية والأطباء. يجب أن يكون العميل من منسوبي إحدى شركات القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بشرط أن تكون معتمدة من قبل البنك. يجب أن مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن شهر في حالة القطاع الحكومي، ولا تقل عن ثلاثة اشهر بالنسبة لموظفي القطاع الخاص. يجب ألا يزيد عمر العميل عن 55 عاما وألا يقل عمره عن 25 عاما. يجب ألا يقل راتب العميل الشهري عن 10 ألاف ريال للحصول على تمويل مصرف الراجحي 1442.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الراجحي

يتطلب من العميل المتقدم بطلب الحصول على تمويل مصرف الراجحي 1442 أن يقوم بتجهيز عدد من الأوراق والمستندات اللازمة، وذلك لاستكمال إجراءات الحصول على القرض بكل بساطة، ويطلب بنك الراجحي من العميل المستندات التالية:

يجب أن يقوم العميل بإحضار صورة من المؤهل الدراسي وصورة من بطاقة الهوية الوطنية وذلك بالنسبة للعملاء السعوديين.

يجب أن يقوم العميل بإحضار صورة من المؤهل الدراسي وصورة من بطاقة الإقامة وذلك بالنسبة للعملاء للمقيمين.

يتطلب من منسوبي القطاعين العام والخاص إحضار خطاب تعريف شامل بالراتب، بالاضافة إلى خطاب تحويل الراتب معتمد من جهة العمل

يتطلب من الأطباء وموظفي البنوك إحضار خطاب تعريف شامل بالراتب معتمد من جهة العمل.

وبذلك يكون قد انتهينا من موضوعنا حول تمويل مصرف الراجحي 1442 للمواطن والمقيم، والذي يقدمه بنك الراجحي بإجراءات وشروط ميسرة لكافة العملاء، وأوضحنا من خلال موضوعنا شروط الحصول على قرض بنك الراجحي، والمميزات التي يوفرها البنك في منتج التمويل الشخصي “وطني”، والأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي 1442.