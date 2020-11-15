نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر موعد لتحديث الضمان الاجتماعي – وأخبار صرف المساعدات المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة آخر موعد لتحديث الضمان الاجتماعي الحملة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه منها المساعدات المقطوعة التي باتت كثيراً دون صرف الأمر الذي ظن فيه جميع المسجلين أنها قد أٌلغيت، فيما أفادت الوزارة في هذا الشأن بأن المساعدة المقطوعة لاتزال مستمرة ولكن سوف يتم تحديد موعد الصرف من جديد بعد انتهاء حملة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي التي تشمل المعلومات الشخصية وبيانات أسرهم أيضاً، يذكر أن هذه الحملة للتأكد من جميع المعلومات أنها سليمة 100% من أجل معرفة حالة المستفيدين كل شخص أو أسرة على حدى في إطار سعي الوزارة لتطوير آليات الدعم لكي يصل لأكبر عدد من الفئات الأشد احتياجاً منهم بل وتقسيمهم، ويتم ذلك عبر قنوات جديدة بتقنيات عالية.

آخر موعد لتحديث الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية انتهاء فترة تحديث بيانات الضمان وذلك يوم 20 نوفمبر الجاري وهو آخر مهلة بعدها يتم غلق باب التحديث وتبدأ بعدها في النظام الجديد مع استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي، وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد في أخبار الضمان الاجتماعي.

خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان

الدخول عبر رابط وزارة الموارد البشرية لـ تحديث بيانات مستفيدي الضمان .

حدد الملف الشخصي الخاص بك.

ومنه اختر تحديث البيانات التي تشمل (الاسم – العنوان الحالي – رقم الجوال – العمر – عدد التابعون).

ثم عليك مراجعة البيانات وفق المستجدات، بعدها اضغط على إرسال الطلب.

أخبار صرف المساعدات المقطوعة

تضم مقطوعة الضمان عدد كبير من الفئات ممن هم محدودي الدخل و الأشد احتياجاً بين الآخرين؟، فيما يهدف نظام الضمان إلى تلبية الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من ضمنها المعاشات، حيث جددت الوزارة في طرق التواصل لكي يكون هناك حلقة وصل بين المواطنين والوزارة، يأتي من ضمن التطورات الجارية لتحقيق العدالة في إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين مع مراعاة الأشد في الظروف المعيشية لهذا خصصت طرق التواصل لكي يكون بمثابة وثيق بينهم.

أما بالنسبة لموعد صرف المساعدات المقطوعة بعد طول غياب، فقد صرحت الوزارة من قبل أنه بعد انتهاء فترة تحديث بيانات مستفيدي الضمان سوف يكون هناك أمور جديدة وهي تعلن الأخبار أول بأول لكي يكونوا المتابعون على علم بكل شئ، هذا بجانب إمكانية التحدث مع خدمة العملاء للأسئلة والاستفسارات على رقم 19911.