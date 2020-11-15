نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط عقد العمل في السعودية وصورة لنموذج العقد والجزاءات التي يمكن التعرض لها بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط عقد العمل في السعودية هو أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال فئة كبيرة من العمال أو الموظفين الراغبين بالالتحاق للعمل بإحدى المؤسسات أو المنشآت بالمملكة العربية السعودية، حيث يجب علي الراغب في العمل بالمملكة العربية السعودية أن يقوم بالإطلاع علي كافة الشروط والضوابط الموجودة بعقد العمل السعودي والتأكد من مدى ملائمتها لظروفه الشخصية، وما هي النقاط الهامة التي يجب الانتباه إليها، حيث إن العقود هي اتفاقات بين صاحب العمل والمرؤوسين من العمال أو الموظفين كما تحرص وزارة العمل السعودية دائما علي تقنين أوضاع العمالة أو الموظفين من خلال إبرام العقود المختلفة والموجودة بنظام العمل السعودي وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل شروط عقد العمل في السعودية خلال هذا المقال.

شروط عقد العمل في السعودية والأمور التي الانتباه لها بالعقد

أن يكون العقد من نسختين تتواجد نسخة مع صاحب العمل والأخري مع المرؤوس سواء كان عاملاً أو موظفاً.

يجب أن يحتوي عقد العمل بعض البيانات مثل (اسم صاحب العمل – عنوان صاحب العمل – اسم العامل أو الموظف – رقم الهوية الشخصية للعامل – جنسية صاحب العمل – الرتب أو الأجر سواء كان شهري أو أسبوعي – مدة سريان العقد وتاريخ الإنتهاء ) من ضمن شروط عقد العمل السعودي .

. يمكن إضافة أي بنود أخري علي العقد يتفق عليها الطرفان بما لا يتعارض مع قانون العمل السعودي بالمملكة العربية السعودية .

. وفي حالة كون العامل يحمل جنسية أخري غير الجنسية السعودية فيجب مراعاة وجود شرطين أساسين، الشرط الأول منهما أن يكون التعاقد كتابياً وليس شفهياً، والشرط الآخر أن يكون التعاقد محدد المدة ويتم تجديده أثناء تجديد رخصة العمل.

نموذج لعقد عمل سعودي متضمن الشروطالجزاءات والعقوبات التي يمكن التعرض لها العامل

مبدأ الثواب والعقاب هو أسلوب حياة وقد حدد قانون العمل السعودي بالقطاع الخاص أو العام والذي يتخلله نظام الإجازات بقانون العمل السعودي ومن هذه الجزاءات:

قيام صاحب العمل بتوجيه الإنذار للمرؤوسين.

من حق صاحب العمل الخصم علي العامل أو الموظف حال المخالفة طبقا لشروط عقد العمل السعودي .

. قيام صاحب العمل بمنع العلاوات أو المكافآت لمدة عام كامل علي ألا تزيد العقوبة عن عام.

القيام بتأجيل الترقية لمدة لا تزيد عن عام واحد.

قيام صاحب العمل بإيقاف المرؤوس عن العمل دون أجر ولكن يجب وجود سند أو أساس لإتمام ذلك.

الفصل النهائي من العمل وفقا لقانون العمل السعودي.

حيث تسعى وزارة العمل لضبط التعامل بين العمالة وأصحاب العمل وعدم قيام طرف بالتعدي علي حقوق الغير من خلال تقديم المعلومات الوافية لكافة الأطراف والحث علي الالتزام كما نوهت إلي إمكانية القيام بتوثيق عقد العمل السعودي إلكترونياً وذلك من خلال المنشآت وذلك لضمان الحقوق لدي كل من العمال أو الموظفين وأيضاً لدي أصحاب العمل.

ويكون ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة العمل في تنظيم العمل بين أصحاب المنشآت أو الشركات وبين المرؤوسين من الموظفين أو العمالة وبهذا نكون قد تم شرح تفاصيل شروط عقد العمل السعودي خلال هذا المقال.