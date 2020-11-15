نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الإسلامي تمويل الأهلي السريع بدون هامش ربح بفترة سداد 5سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الإسلامي تمويل الأهلي السريع بدون هامش ربح بفترة سداد 5 سنوات يقدم البنك الأهلي التجاري السعودي تمويل شخصي قصير الأجل لكي يغطي هذا التمويل متطلبات العملاء قصيرة الأجل بمدة تصل إلى عام كامل ويهدف البنك الأهلي السعودي بأن يكون أفضل بنك في الأرباح والدخل وأن يكون أفضل بنك يقدم خدمات الكترونية ويسعى ان يكون البنك الأهلي التجاري هو الأختيار الأول للعملاء لذلك يقدم البنك الأهلي العديد من المنتجات التمويلية العديدة

شروط الحصول على التمويل الإسلامي لدى البنك الأهلي

لقد حدد البنك الأهلي التجاري أحكام وضوابط لكي يتمكن العميل من الحصول على التمويل الشخصي السريع لدى البنك الأهلي وهي كما يلي

هذا التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي تبلغ قيمة التمويل من 5000 ريال سعودي ويصل حتى 1500000 ريال سعودي

هذا التمويل الإسلامي من البنك الأهلي متوفر للعاملين بالقطاع الحكومي وأيضاً للعاملين بالشركات الكبرى

لابد أن يكون العميل المتقدم للتمويل يحصل على راتب شهري 3000 ريال بحد أدنى للعملاء السعوديين و 4000 ريال للعملاء الغير سعوديين

لابد أن يكون المتقدم للحصول على التمويل عمره لا يقل عن 18عام وذلك للعملاء السعوديين عند طلب الحصول على التمويل و 22 عام للعملاء الغير سعوديين وذلك بشرط ألا يزيد عمره عن 60 عام عند موعد استحقاق أخر قسط

مزايا التمويل الإسلامي من البنك الأهلي التجاري

يسعى البنك الأهلي التجاري السعودي بالمملكة العربية السعودية إلى توفير وتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء فيقدم تمويل الأهلي الشخصي الإسلامي ويتميز هذا التمويل بمجموعة من المميزات وهي كما يلي

يتميز التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي بأنه تمويل يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

يتميز التمويل الإسلامي من البنك الأهلي بالحصول على الموافقة السريعة على التمويل

يتميز هذا التمويل السريع من البنك الأهلي التجاري بهامش ربح 0 %

ويتميز التمويل من البنك الأهلي أيضاً بمعدل نسبة سنوى 0 % وذلك للتمويل لمدة 6 أشهر أو أقل

يتميز هذا التمويل بأقساط شهرية ميسرة ومرنة من 3 أشهر وحتى 12 شهر

يتميز هذا التمويل السريع لدى البنك الأهلي بإمكانية السداد المبكر

هذا التمويل يمكن من خلاله تأجيل قسط شهر رمضان

طريقة الحصول على التمويل من البنك الأهلي