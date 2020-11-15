عروض jarir bookstore مكتبة جرير لاب توب تقسيط جوالات جرير في نوفمبر

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عمر شويل - جدة عروض jarir bookstore مكتبة جرير لاب توب نوفرها لكم اليوم حيث أن الطريق الآن أصبح مفتوح أمام التكنولوجيا، وأمام الإنترنت، لذلك يرغب الجميع في اقتناء أحدث أجهزة اللاب توب لإنهاء الأعمال، وقد حرصت المكتبة على أن توفر العروض الأسبوعية من مكتبة جرير شاملة كافة الأجهزة الإلكترونية، فنجد مثلًا عروض جوالات جرير بالإضافة إلى تقسيط جوالات جرير وتقسيط اللاب توب أيضًا، وهذا ما يقبل عليه الجميع. عروض jarir bookstore مكتبة جرير لاب توب أفضل عروض مكتبة جرير لاب توب هذا الأسبوع تأتي في صالح لاب توب ايسر سويفت 5 الجيل العاشر، بشاشة تصل إلى 14 بوصة، فيمكن الحصول عليه الآن بسعر يصل إلى 3999 ريال سعودي، احصل عليه بخصم يصل إلى ألفين ريال سعودي.

كما أن هناك عرض مميز على جهاز ايسر لاب توب المميز، بسعر يصل إلى 7299 ريال سعودي. أو احصل على لاب توب من أسوس بسعر يصل إلى 10899 ريال سعودي بدلًا من دفع 16399 ريال سعودي، احصل عليه بشاشة تصل مساحتها إلى 17 بوصة. كما يمكن الحصول على لاب توب اتش بي بسعر يصل إلى 9499 ريال سعودي شامل الضريبة، بدلًا من الحصول عليه خارج العرض بسعر يصل إلى 14699 ريال سعودي.

ومتاح أيضًا لاب توب من شركة ديل بشاشة تصل إلى 15.6 بوصة، الجيل الثامن، احصل عليه بسعر شامل الضريبة يصل إلى 9599 ريال سعودي، بدلًا من سداد قيمة اللاب توب بالكامل بسعر يصل إلى 14699 ريال سعودي. جرير لاب توب أحدث العروض كما أن جرير يوفر عروض مميزة أخرى على جميع أنواع اللاب توب سواء تلك المُقدمة شركة أبل ومن بينها: عرض مميز على أبل ماك بوك برو بشاشة تصل إلى 15.4 بوصة، انتل كور بسعر يصل إلى 8899 ريال سعودي شامل الضريبة بدلًا من سداد 13599 ريال سعودي.

كما أنه يمكن الحصول على جهاز ابل ماك برو 13.3 بوصة، بسعر يصل إلى 5999 ريال سعودي. عروض jarir bookstore مكتبة جرير لاب توب في شهر نوفمبر مميزة، وذلك بمناسبة الجمعة البيضاء، فعليك المبادرة في الحصول على أفضل أجهزة اللاب توب أو تقسيط جوالات جرير خلال شهر نوفمبر.

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