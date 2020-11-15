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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل بمنصة مدرستي الإلكترونية فهي واحدة من أحدث الطرق التي تام إطلاقها لمساعدة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ويبحث معظمهم عن طرق التسجيل في المنصة ولكن يتطلب هذا عدة خطوات سهلة وبسيطة جداً، كما يمكن تسجيل الدخول للمنصة من خلال الجوال أو جهاز الكمبيوتر بحيث أن يكون متصل بشبكة الانترنت، ويستطيع الطلاب تلقي جميع الحصص الخاصة لكل مادة دراسية عن طريق منصة مدرستي وسوف نستعرض لكم طريقة التسجيل بالمنصة.

كيفية التسجيل بمنصة مدرستي

منصة مدرستي واحد من الطرق الحديثة التي قدمتها وزارة التعليم بالمملكة السعودية حيث يسهل على الطلبة والطلاب التواصل مع المعلمين لتلقي الدروس والحصص الدراسية في أي وقت، وللدخول إلى المنصة يجب اتباع الخطوات التالي:

النقر على كلمة تبويب حسابي، ومن ثم بيانات منصة مدرستي التعليمية.

النقر بعد ذلك على اسم المستخدم.

النقر على ارسال بالتبويب الظاهر.

سيتم استلام كلمة المرور عن طريق الهاتف الجوال.

مع وصول كلمة المرور سوف يتم تفعيل الحساب برنامج تيمز المتعلق بحصص منصة مدرستي.

بعد ذلك سوف يتم الانتقال لموقع مدرستي.

النقر بعدها على تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت أوفيس.

بعدها سيتم كتابة البيانات الخاصة والتي تم استخراجه من توكلنا بدقة فائقة.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي من حساب نور

يمكن لولى أمر الطالب أن يمتلك حساب نور عن طريق التسجيل في منصة مدرستي الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول للمنصة بطريقة مباشرةً.

بعدها يمكن النقر على دخول ولي الأمر في حساب نظام نور.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالحساب نفسه.

على ثم الضغط على تسجيل الدخول.

بعد الانتهاء من تلك الخطوات سوف ينتقل ولي الأمر لنافذة البيانات الخاصة به في منصة مدرستي، ويمكنه من خلالها متابعة أيام الحضور والغياب لأبنائهم والأداء الدراسي بالامتحانات، والتعرف على تعليقات المعلمين الخاصة و التواصل بين ولي الأمر والمعلمين.

رابط منصة مدرستي

يوجد الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن رابط منصة مدرستي الإلكترونية التعليمية لكي يتم الدخول عليها مع بداية العام الدراسي الجديد منذ الأسبوع الأول، كما أن المعلمين يلتزمون بعمل حصر عدد الطلاب الحاضرين والغائبين منذ اليوم الأول الدراسي، لذلك يمكن أن يتم الدخول على منصة مدرستي وتسجيل الدخول مع بداية العام الدراسي.