نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العمل الخدمات الإلكترونية 1442.. خطوات تسجيل الدخول والحصول على الخدمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات عديدة يمكن للمواطن السعودي أو الوافد إلى المملكة، الحصول عليها بعد التسجيل في وزارة العمل الخدمات الإلكترونية 1442هـ، إذ يمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي، والبحث عن موظف وافد، أو عن تعويض حريق منزل، أو عن الدعم المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تتم في دقائق معدودة، تيسيرًا على المواطنين والمقيمين، في إطار مواكبة التطور التكنولوجي في العالم المتقدم، وفي الوقت نفسه تماشيًا مع “رؤية 2030″، التي تنفذها المملكة منذ فترة، وما زالت تنتقل بين خطواتها بنجاح.

وتكونت هذه الوزارة بعد دمع وزارة الخدمة المدنية إليها، ليصبح اسمها الرسمي “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“، وتهدف منذ تدشينها إلى تطوير العنصر البشري والاهتمام به، ودعمه ماديا، خصوصا الفئات التي تعاني من غلاء المعيشة، وصعوبة الحياة الاقتصادية، إذ تنفذ هذه الوزارة برامج دعمية بتوصية من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، لحماية الفقراء من تداعيات التوسع الاقتصادي.

وزارة العمل الخدمات الإلكترونية تسجيل الدخول

ومن خلال خطوات بسيطة، عبر موقعنا، نوضح كيفية تسجيل الدخول وزارة العمل الخدمات الإلكترونية 1442هـ، خِدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك باتباع الآتي:

علينا في بداية الأمر، الولوج إلى موقع الوزارة عبر شبكة الإنترنت.

ثم نقوم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

يلي ذلك، الضغط على الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

نكتب بعد ذلك اسم المستخدم في الخانة المخصصة لذلك.

وندخل كلمة المرور بشكل صحيح.

أخيرًا، نضغط على الدخول، ليتمكن المستخدم، من الوصول إلى التفاصيل والمعلومات الخاصة بحسابه.

الاستفسار عن وافد في موقع وزارة الموارد البشرية