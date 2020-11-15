نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع قرض بدون تحويل الراتب لجميع الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة من بنك ساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع قرض بدون تحويل الراتب من أهم الحلول التمويلية التي يقدمها بنك ساب للأفراد من أصحاب الأعمال الحرة والموظفين من جميع الجنسيات داخل المملكة العربية السعودية وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط ميسرة تتناسب جميع الإلتزامات المالية للعميل،ويأتي بنك ساب ضمن مجموعة من أهم وأكبر البنوك داخل المملكة وذلك نظراََ لما يقدمه البنك من حلول بنكية ومنتجات تمويلية بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد متنوعة بالإضافة إلى سهولة وسرعة في إجراءات طلب التمويل الشخصي وسرعة في توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.

قرض شخصي من بنك ساب

يقدم بنك ساب أسرع قرض بدون تحويل الراتب وذلك لأصحاب الأعمال الحرة والموظفين من جميع الجنسيات،حيث يعتمد هذا القرض الشخصي المقدم من بنك ساب على التمويل مقابل حساب رهن وديعة نقدية من البنك حيث صمم هذا التمويل لتلبية إحتياجات العملاء قصيرة الأجل استناداََ لمفهموم المرابحة،وفى هذا من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على القرض الشخصي بدون تحويل الراتب من بنك ساب.

تمويل شخصي يتماشى مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. لا يتطلب هذا القرض إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. قرض شخصي متاح لجميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص أو القطاع العام وأصحاب الأعمال الحرة. متاح هذا التمويل الشخصي لجميع العملاء من كافة الجنسيات داخل المملكة العربية السعودية. أقساط ميسرة تصل حتى سنة. خيارات للسداد مرنة حيث يمكن للعميل السداد في نهاية الفترة أو عن طريق أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية. يمكن أن يصل قيمة مبلغ القرض حتى 50 ألف ريال سعودي. حد التمويل يمكن أن يصل إلى 80٪ من قيمة الوديعة.

طريقة التقديم على طلب أسرع قرض بدون تحويل الراتب من بنك ساب

يمكن التقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من بنك ساب عن طريق الإنترنت وذلك من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي من بنك ساب وتعبئة كافة البيانات المطلوبة لأستكمال طلب التمويل.

يتيح البنك للعملاء التقديم على طلب القرض الشخصي بدون تحويل الراتب من خلال زيارة أحد فروع البنك واتمام جميع إجراءات طلب التمويل.

شروط الاستفادة من قرض بنك ساب قصير الأجل وبدون تحويل الراتب

عمر العميل لا يقل عن 21 سنه ولا يزيد عن 58 سنة وذلك للعاملين في القطاع الحكومي ولا يزيد عن 60 سنة للعاملين في القطاع الخاص.

الراتب الأساسي للمتقدم السعودي والمقيم لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

مجموع الراتب الشهري للمتقدم السعودي لا يقل عن 4000 ريال سعودي،والمتقدم المقيم مجموع الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في الوظيفة الحالية للمتقدم السعودي لا تقل عن شهر واحد، والمتقدم المقيم مدة الخدمة في الوظيفة الحالية لا تقل عن ثلاثة أشهر.

الوثائق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي