نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر رسوم تجديد الاقامة في السعودية لجميع المهن في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعتبر موضوع رسوم تجديد الاقامة من أكثر الموضوعات التي يسأل الكثير من الأشخاص المقيمة في المملكة العربية السعودية، حيث أن الجوزات السعودية قامت بإصدار مجموعة مختلفة من القرار التي تخص العمال الوافدة، بسبب اقتراب العام الجديد لذا فقد حرصنا اليوم على أن نستعرض لكم كافة تفاصيل رسوم تجديد الاقامة لمدة عام، وما يلزمها من إجراءات.
ما هي رسوم تجديد الاقامة
يتساءل الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن القرارات الجديدة التي قد اتخذتها هيئة الجوزات فيما يتعلق برسوم تجديد الاقامة لعام 2020، ومن أجل المكوث داخل البلاد قانونياً دون أن يتعرضون لأي مسألة قانونية.
وقد وفرت ذلك بسبب الاجراءات الاحترازية التي تعيش بها البلدان في كافة أنحاء العالم بسبب تفشي فيرس كورونا المستجد، من توفير خدمة الاستعلام عن رسوم تجديد الاقامة وكيفية دفعها عن طريق وزارة العمل الإلكتروني.
كيفية الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة
- يتم الدخول بشكل مباشر علي أبشر
- عند الضغط على الرابط السابق عن، وسوف يظهر لك أيقونة أمامك بها خيارين الأول ابشر أفراد، والثاني ابشر عمال.
- ويتم تسجيل الدخول للمنصة من خلال إضافة اسم المستخدم وكلمة السر وأيضاً رمز التحقق الذي يظهر أمامك على الشاشة.
- سوف تنتقل لقسم الاستعلامات الإلكترونية في المنصة، ويتم الضغط على خيار الاستعلام وعن صلاحية الإقامة.
- ونقوم بإدخال رقم الإقامة ورمز التحقق أيضاً، وسوف يظهر أمام المستخدم جميع بيانات التي تتعلق بالإقامة بما يتعلق بمدة صلاحيتها وموعد الانتهاء.
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