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عمر شويل - جدة فتح حساب فى بنك الجزيرة أون لاين وأهم التمويلات العقارية والشخصية الجديدة التى أعلن عنها بنك الجزيرة والتى تعد من أهمها برنامج التمويل السكني المدعوم الذى يتوافق مع مفاهيم تعاليم الإسلام، حيث يمكنك الآن فتح حساب فى بنك الجزيرة من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مقرات الفرع فى اى مدينة من مدن المملكة العربية السعودية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الجزيرة، كما يمكنك أيضاً التطلع على أهم وأفضل التمويلات الشخصية وكذلك العقارية السكنية المتعددة والتى نغوص معكم عبر موقعكم ثقفني فيها خلال عدة فقرات تالية.

فتح حساب فى بنك الجزيرة

بنك الجزيرة هو أحد البنوك السعودية الهامه التى يثق فيها العديد من العملاء نظراً لما يعمل به البنك من أساليب متطورة تهدف إلى سرعة حصول العميل على التمويل الشخصي أو العقاري فى عدة دقائق قليلة بشرط توافر جميع المستندات والأوراق التى يحددها البنك، حيث بدأ عمل بنك الجزيرة فى المملكة العربية السعودية فى بداية عام 1976م ومع مرور الأزمان تطور البنك بسرعة فائقة وتزايد عدد العملاء بصورة بالغة، بعد أن تعرفنا عن نبذة مختصرة عن بنك الجزيرة دعونا نوضح إليكم طريقة فتح حساب فى بنك الجزيرة السعودي.

خطوات فتح حساب فى بنك الجزيرة

يجب على المواطن السعودي أو مواطن الخليج العربي إتباع الخطوات التالية لفتح حساب فى بنك الجزيرة كالآتي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الجزيرة. بعد الدخول على الموقع الإلكتروني يجب عليك قراءة ومراجعة الشروط بعناية تامة قبل بدء إكمال إجراءات التسجيل. القيام بتعبئة جميع الحقول المطلوبة الخاصة بالبيانات. القيام بالدخول على منصة أبشر من أجل توثيق طلب فتح الحساب فى بنك الجزيرة. بعد الإنتهاء من التسجيل ستصلك رسالة توضح فيه إتمام العملية. فى النهاية ستصلك البطاقة على العنوان المسجل فى البيانات.

المستندات المطلوبة لفتح حساب فى بنك الجزيرة

تقديم صورة الإقامة اذا كان المتقدم غير سعودي، وتقديم صورة الهوية الوطنية إذا كان المتقدم سعودي.

تقديم عنوان البريد الالكتروني والبريد الوطني والهاتف.

وان يكون المتقدم فى خدمة أبشر الإلكترونية.

أهم التمويلات العقارية والشخصية الجديدة من بنك الجزيرة

تتعد تمويلات وخدمات ومزايا بنك الجزيرة للمواطن وتعد أكثر التمويلات أهمية بالنسبة إلى العديد من المواطنين والمقيمين هو التمويل العقاري السكني المدعوم والتى أطلقت عليه بنك الجزيرة بيتى ثم يأتي بعد ذلك التمويل الشخصي المتميز للمواطنين، ومبادرة كفاية إيجار، كما يقدم البنك باقة من التمويلات الشخصية التى تتناسب مع كل فئة سواء كانت فئة تحتاج إلى مبالغ تمويلية كبيرة أو تمويلات مالية متوسطة.