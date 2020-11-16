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عمر شويل - جدة تعد المؤسسة العامة للتقاعد، واحدة من المؤسسات الحكومية العاملة في المملكة وهي على الرغم من أنها مؤسسة مستقلة إلا إنها تتبع بشكل إداري إلى وزارة المالية السعودية، وتلك المؤسسة تختص بتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين الذي عملوا بالمملكة في كلا من القطاعين : المدني والعسكري الحكومي، إضافة الى كونها المؤسسة المختصة بإدارة كافة شئون التقاعد في شتى أنحاء البلاد، ومؤخرا فقد كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، من خلال حسابها الرسمي في موقع التغريدات ” تويتر” عن ما هي الخطوات التي يقوم بها المستفيد عند رغبته في احتساب القيمة المالية للمعاش التقاعدي إلكترونيا ، والذي نستعرضه معكم اليوم من خلال السطور التالية .

كيف يقوم المستفيد باحتساب قيمة المعاش التقاعدي الكترونيا

وكانت مؤسسة التقاعد قد نشرت اليوم، خطوات حساب المعاش التقاعدي فوريا وبشكل ذاتي وذلك من خلال حاسبة المعاش التقاعدي الإلكترونية، حيث طالبت المواطنين الى ضرورة تجربة الخدمة، كالتالي :

يتم الدخول على الموقع الالكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد.

يتم اختيار أيقونة «الخدمات الإلكترونية».

يتم اختيار حاسبة التقاعد.

يتم ادخال كافة البيانات المطلوبة بالكامل .

يتم النقر على أيقونة «عرض قيمة المعاش».

وفي الوقت نفسه فقد أشارت المؤسسة العامة للتقاعد، إلى أن الخدمة المذكورة تتيح أيضا القدرة على حساب قيمة المعاش التقاعدي وذلك بشكل تقريبي، طبقا للبيانات التاي يقوم المستفيد بإدخالها ، ومنها على سبيل المثال :

قيمة آخر راتب.

نوع الجنـ ـس ، سواء «ذكر أو أنثى»

نوع الخدمة ، سواء «مدني أو عسكري»

عدد سنوات الخدمة.

يتم إدخال ما هو سبب ترك الخدمة، ويتم الاختيار من الأسباب المذكورة كالتالي:

بلوغ السن التقاعدي. الوفاة أو العجز الكامل بسبب العمل. الوفاة أو العجز الكامل بغير بسبب العمل. إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية. إنهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية. إلغاء الوظيفة. التقاعد المبكر. الاستقالة.

كما أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، بأن هناك فئات محددة فقط يمكنها الاستفادة من الخدمة المذكورة، و هي كالتالي:

متقاعد

مستفيد

قائم بالصرف

مشترك

زائر

كيف يمكن استخراج بطاقة التقاعد الكترونيا ؟

كما أضاف الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد، أنه يمكن استخراج بطاقة التقاعد الالكترونية من خلال تطبيق التقاعد، و الذي تتيح الكثير من المزايا و العروض

يجب العلم بأن تطبيق التقاعد والذي يوجد على منصتي iOS & الأندرويد ، يقوم بتوفير أيضا عدد من الخدمات الالكترونية الهامة ، و منها على سبيل المثال: