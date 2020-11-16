نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442 رابط وموعد انتهاء مهلة التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي هو ما يبحث عنه جميع مستفيدي المساعدات المقطوعة، خاصةً بعد أن أكدت الوزارة على ضرورة القيام بعملية تحديث البيانات قبل موعد انتهاء المهلة، وسوف نعرض كافة التفاصيل في هذا المقال، حيث تقدم وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية هذه الخدمة إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة مقرات مكاتب تقديم الدعم، حيث يندرج ذلك ضمن إطار الجهود العديدة التي تبذلها الوزارة بهدف رفع المستوى المعيشي للفئات المستحقة للدعم من محدودي الدخل، تابع معنا.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442

تتيح وزارة العمل هذه الخدمة بهدف تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من خدمات التمكين المقدمة والمتمثلة في التأهيل والتوظيف، وتساعد أيضاً على سهولة التواصل بين الوزارة وعملائها عبر قنوات جديدة متطورة.

حيث تسعى الوزارة جاهدةً إلى رفع مستوى الخدمة وتطوير آليات الدعم المقدمة للمستفيدين ومساعدة الباحثين عن عمل منهم، وغيرها من الخدمات الأخرى، يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي والاستفادة من خدمات الوزارة.

موعد انتهاء مهلة التحديث

أكدت وزارة الموارد البشرية بالمملكة على ضرورة قيام جميع مستفيدي المساعدات المقطوعة بتحديث بيانات الضمان الاجتماعي قبل 20 نوفمبر الحالي أي في غضون 5 أيام فقط.

رابط تحديث الضمان الاجتماعي 1442

يمكن لجميع المستفيدين إتمام عملية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي إلكترونياً عبر “الرابط” دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب الضمان الاجتماعي.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي

حثت وزارة الموارد البشرية كل المستفيدين على سرعة تحديث بياناتهم بشكل صحيح، إذا كنت من مستفيدي الضمان يمكنك اتباع الخطوات التالية قبل انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم بالضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

قم بإدخال بيانات تسجيل دخول المستخدم إلى الملف الشخصي.

اضغط “دخول”.

بعد الدخول إلى الملف الشخصي، اضغط “تحديث البيانات”.

سوف تظهر لك نافذة بها جميع بياناتك كاملة.

قم باستبدال أي بيانات قديمة لك قد طرأ عليها تغيير مثل:

الهاتف الجوال. العنوان. رقم الحساب البنكي. الوظيفة. حالة السكن. البريد الإلكتروني.

اضغط على “إرسال”.

سوف يتم مراجعة البيانات المعدلة وتحديثها مباشرة في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي.

وبذلك نكون قد قدمنا شرح وافي عن كيفية تحديث البيانات قبل انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة، وذلك حرصاً على تفادي أي عقوبات أو غرامات قد تقع على المستفيد، يمكنك أيضاً الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي الخاصة بك برقم الطلب.