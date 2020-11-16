نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة السعودية تقوم بوضع شروط معينة للحصول على تأشيرات الحج والعمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط معينة وضعتها السفارة السعودية على الذين يودون أن يقومون بمناسك الحج والعمرة، خاصة أن المولد النبوي الشريف على الأبواب، ويسعى الكثير من الأشخاص للحصول على تاشيرة العمرة، لكن السفارة السعودية قامت بإصدار قرارات وشروط خاصة للحصول على تأشيرة الحج أو العمرة، وطالبت السفارة من الذين يرغبون في الحصول على تأشيرات السفر من أجل الحج أو العمرة اتباع التعليمات والالتزام بها جيدًا .

السفارة السعودية تبدأ بتطبيق نظام الخصائص الحيوية

قامت السفارة بالعمل على تطبيق نظام الخصائص الحيوية وذلك ابتداءًا من يوم 19 الجاري لسهر نوفبر لهذا العام، ويعتمد هذا النظام الجديد الذي تتبعه السفارة السعودية على الخصائص الحيوية، وتتمثل تلك الخصائص الحيوية في بصمة الإصبع وأيضًا صورة الوجه، وقد طالبت السفارة من الحجاج التوجه إلى مركز التأشيرات والخصائص الحيوية، وذلك للحصول على تأشيرات الحج أو العمرة .

الغرض من تطبيق نظام الخصائص الحيوية الذي اقرته السفارة

إن الغرض من ذلك النظام المتبع للحصول على تأشرة الحج أو العمرة هو أن يكون جواز السفر مرتبط بالبصمة وذلك أكثر آمانًا، كما أن السفارة السعودية قد أعلنت في بيان رسمي لها بالتوجه إلى مركز التأشيرات التابع لشركة ” تسهيل vfs ” وتسديد الرسوم المحددة والتي يبلغ ثمنها 4ونصف دولار .

تحديث: كما أكدت المملكة العربية السعةدية على أن الأشخاص الذين لن يتوجهون إلى مركز التأشيرات التابع للشركة التي حددتها، لن يحصل على تأشيرة الحج أو العمرة.

شروط الحج هذا العام

اتخذت المملكة العربية السعودية شروط حج جديدة لهذا العام من الاجراءات الاحتراذية في ظل انتشاء فيرس كرونا للحفاظ على سلامة وأمن الحجاج، حيث اتخذت العديد من الاجراءات الصارمة التي لا تجاوز فيها حيث أثناء الحج يتم تطبيق عدد من الاجراءات الاستثنائية التي تعمل على الحد من انتشار فيرس كرونا ومن تلك الاجراءات التي اتخدها المملكة العربية السعودية هي إلزام الحجاج بارتداء الكمامة طوال وقت الحج، كما منعت المملكة العربية السعودية الحجاج من لمس الكعبة المشرفة كما منعت أيضًا عدم لمس الحجز الأسود وكذلك تقبيله وذلك للمحافظة على صحة الحجاج كما أكدت على وجود مسافة التباعد أثناء الصلاة في جماعة والالتزام بها.