نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحج الجديدة 1441 في ظل انتشار فيرس كورونا التي حددتها المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحج الجديدة 1441 قد كشفت عنها حكومة المملكة العربية السعودية في ظل أزمة انتشار فيرس كورونا كوفيد19 المستجد، حيث أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية شروط الحج الجديدة والتي سوف تكون بضوابط مشددة لضمان سلامة المواطنين والمقيميين في المملكة العربية السعودية الذين سوف يؤدون فريضة وشعائر الحج وسوف يتم أخذ اجراءات الطوائ وإجراءات احترازية للسيطرة على الوضع والحفاظ على سلامة المقيمين في المملكة العربية السعودية والوافدين لإجراء مناسك الحج وسوف يكون هناكضوابط مشددة لمنع انتشار فيرس كورونا المستجد كوفيد19.

قبل البدء في معرفة شروط الحج الجديدة1441 يجب معرفة قرارات الحكومة السعودية بشأن إقامة الحج.

سمحت الحكومة الضاسعودية للمقيمين فقط داخل المملكة العربية السعودية من آداء مناسك الحج والعمرة.

عدم سماح الحكومة السعودية بدخول أي وافدين من أي بلد عربية لآداء مناسك الحج نظرًا لانتشار فيرس كورونا في العديد من البلاد العربية وهذا يمثل خطرًا كبيرًَا على المملكة العربية السعودية إذا سمحت بدخول جنسيات من البلاد العربية لآداء فريضة الحج.

قامت المملكة العربية السعودية بفتح موقعها الالكتروني الخاص من أجل سهولة حصول المقيمين داخل الممكلة العربية السعودية على تصاريح الحج 1441.

سمحت الحكومة السعودية للمقيمين داخل المملكة السعودية من مختلف الجنسيات العربية من آداء فريضة الحج لهذا العام.

شروط الحج الجديدة 1441

أكد وزير الحج في تصاريح إعلانية له على أن حكومة المملكة العربية السعودية لم تقم بتحديد نوع الجنسيات أو الأعداد المسموح بها لآداء فريضة الحج ولكن سوف تحدد الحكومة هذا قبل وقت الحج.

جاءت شروط الحج الجديدة كي تأكد على أن الحج سوف يكون للإنسان المقتدر ماديًا.

سوف ستم تحديد عدد معين لكل جنسية من الجنسيات المقيمة في المملكة العربية السعودية.

سوف يقوم كل شخص متقدم لآداء فريضة الحج للقيام بأعمال المسح والفحص للتأكد من عدم إصابته بفيرس كورونا.

يجب أن يكون الشخص المتقدم لآداء مناسك الحج لائق صحيًا وجسديًا وخالي من أي أمراض مزمنة.

أهم شروط الحج الجديدة 1441 أن الأولوية للحج للذين يعملون في قطاعات الأمن في المملكة الهعربية السعودية.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية من منع مدينة قطر وأي أفواج آتية منها من الدخول لآداء مناسك الحج حيث إن القضايا السياسية قد سيطرت على الوضع ورأي أهل العلم والدين أن منع أي مسلم مهما كانت بلده من آداء مناسك الحج هو مبثابة مخالفة للشرع والدين، وتم منع قطر من آداء فرضى الحج لمدة ثلاث سنوات على التوالي وقالت الحكومة السعودية أن الولاء والطاعة للملكة العربية السعودية من شروط الحج الجديدة، وأي دولة سوف تخالف السعودية وتعارضها سوف تمنع من آداء فرضة الحج أو العمرة.

أعلنت رئاسة شؤن الحرمين أنها تأخذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحتراذية وتعمل على الوقاية والتطهير وتوعية المعتمرين، وأن الفئة العمرية التي سوف يتم الموافقة لها والسماح لها بالحج تبدأ من عمر 18 عامًا حتى عمر 65 عامًا وسوف يتم ذلك وفقًا للحالة الصحية للأشخاص المعتمرين، وأن الخطة التي سوف يتم تنفيذها حاليًا في الاعتمار أو الحج تعتمد على مراحل معينة ومنها التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الحرم المكي.

إجراءات صارمة تتخذها المملكة العربية السعودية

تتخذ المملكة العربية السعودية إجراءات عديدة وصارمة من أجل الحفاظ على حجاج بيت الله في ظل انتشار فيرس كورونا المستجد وسوف يكون هناك حزم شديد وعقوبة في من لا يقوم بتنفيذ تلك الأموار الصارمة وهي ارتداء الكمامات طوال الوقت في الحرم المكي تجنبًا لانتشار فيرس كورنا، كما يجب الحفاظ على مسافة التباعد التي حددها رئاسة شؤن الحرمين للمحافظة على الحجاج كما يجب عد لمس الكعبة المشرفة أو تقبيل الحجر الأسود ويعد هذا من شروط الحج الجديدة لهذا العام، كما أن السفارة السعودية قامت بعمل نظام جديد بالبصمة للحصول على تأشيرة السفر للحج.