نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الدخول مباشر أفراد الراجحي بالخطوات وكيفية فتح حساب في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسجيل الدخول مباشر أفراد الراجحي، من الخدمات الممتازة التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه الكرام والمعروف عن هذا المصرف المصداقية والسهولة وتيسر الكثير من الأمور المصرفية على العملاء، حيث يقدم المصرف خدمات متنوعة وعديدة وقروض متنوعة لكل من يقيم على أرض المملكة العربية السعودية ويتميز المصرف بسهولة التعامل من خلال الأون لاين دون الحاجة للذهاب إلى المقر الرئيسي للمصرف.
تسجيل الدخول مباشر أفراد الراجحي
يعد مصرف الراجحي من المصارف الممتازة والمعروفة بالمصداقية في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر المصرف الكثير من الخدمات الالكترونية للعملاء ويعد تمويل الراجحي الجديد من الخدمات الممتازة أيضًا التي تخدم العملاء بالإضافة إلى تطبيق مباشر للأفراد الراجحي، ويتم تسجيل الدخول مباشر أفراد الراجحي من خلال الخطوات الآتية:
- الذهاب إلى الموقع الرسمي مباشر أفراد.
- نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- إذا كنا قد نسينا كلمة السر أو لم نسجل من قبل نقوم بالضغط على كلمة تسجيل.
- نقوم بإدخال كلمة السر التي سوف ترسل لرقم الجوال.
فوائد التسجيل في مباشر افراد
تساعد الخدمة التي يقدمها مصرف الراجحي العملاء في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون الاضطرار إلى النزول من المنزل للقيام بالعمليات المصرفية المختلفة، كما أن البنك يتيح من خلال تلك الخدمة السرية التامة وأعلى درجات الأمان من خلال العمليات الخاصة بالتحويلات المالية من خلال مباشر للأفراد.
فتح حساب جديد في بنك الراجحي
عملية فتح حساب جديد في مصرف الراجحي من الأمور السهلة والبسيطة والتي تتم في وقت قصير وبدون أي مجهود من خلال الأنترنت ومن أجل فتح حساب يجب اتباع الآتي:
- الدخول أولاً إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بمصرف الراجحي.
- نقوم باختيار الجنسية.
- نحدد ونختار نوع الهوية أو الإقامة.
- ندخل رقم الهوية الخاصة بنا أو رقم الإقامة في الخانة المخصصة لها.
- نكتب رقم الهاتف بطريقة صحيحة لأنه سوف يتم إرسال رمز تأكيد على رقم الهاتف.
- نقوم باختيار اللقب من القائمة المخصصة لذلك مثل لقب سيد، سيدة، آنسة، سمو الأمير وغيرها من الألقاب الموجودة.
- نقوم بوضع البريد الإلكتروني الخاص بنا بشكل صحيح.
- نقوم باختيار أٌقصي مبلغ مالي متوقع للعملية الواحدة خلال الشهر.
- نقوم باختيار الدخل الشهري.
- نقوم بإدخال رمز التحقيق في المكان المخصص له.
- نقوم بالضغط على كلمة التالي ونستكمل البيانات الخاصة بالوظيفة واستكمال البيانات المتعلقة بالضرائب، كما يمكن تحميل تطبيق مباشر للأفراد على الهاتف والاستفادة من الخدمات الالكترونية بكل سهولة.
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