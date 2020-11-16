نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الإقامة بالمملكة السعودية تعرف على شروط تجديد الإقامة ورسوم التجديد الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد الإقامة بالمملكة العربية السعودية والاستعلام عنها وطريقة التجديد ودفع الرسوم سوف نوافيكم كل التفاصيل وأكثر في هذا المقال،حيث يرغب الكثير من الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية عن الاستعلام عن تجديد الإقامة بالسعودية وذلك من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمملكة العربية السعودية حيث تسهل المملكة السعودية على الوافيدين والمقيمين على أراضيها سهولة تجديد الإقامة بالسعودية عبر هذا الموقع الالكتروني كما سوف نقدم لكم شروط تجديد الإقامة والغرامة التي سوف تعود على المخالفين عن موعد تجديد الإقامة.

الاستعلام عن تجديد الإقامة بالمملكة السعودية

لمعرفة موعد تجديد الإقامة وموعد انتهائها يجب اتباع الخطوات الآتية حيث من السهل على المقيم داخل المملكة العربية من أن يقوم بالاستعلام عن موعد بدء التجديد وعن موعد انتهائها وذلك من خلال القيام بالخطوات الآتية:

يجب أولاً الدخول إلى الموقع الالكتروني موقع “أبشر”. نقوم باختيار أيقونة أبشر أفراد. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمقيم. إدخال رقم رمز التحقق. نقوم بالنقر على كلمة تسجيل الدخول. يتم الضغط على كلمة الاستعلامات الالكترونية. نقوم باختيار كلمة الجوازات. ننقر على كلمة تجديد الجوازات. نقوم بإدخال رقم إقامة المقيم. نقوم بإدخال الرمز التحققي المرئي. ننقر على كلمة عرض.

الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتسهيل الأمور على المقيمين على الأراضي السعودية حيث أتاحت المملكة الاستعلام عن رسوم الإقامة وتجديدها بالإضافة إلى إمكانية دفع الرسوم عبر الموقوع الالكتروني أبشر ويتم الإستعلام عن الرسوم من خلال القيام بالخطوات الآتية:

الدخول مباشرة إلى منصة أبشر. اختيار أبشر أفراد. يقوم المقيم بالمملكة السعودية بتسجيل اسم المستخدم وكلمة السر. نضغط على رمز التحقق الظاهر أمامنا. نضغط على كلمة تسجيل الدخول. ستظهر لنا قائمة رئيسية نقوم باختيار كلمة الخدمات الالكترونية. نقوم بالضغط على كلمة خدمات المقيمين. نضغط على كلمة تجديد الإقامة. نقوم بإدخال البيانات التي يطلبها الموقع. سوف يتم بعد ذلك إظهار المبلغ المحدد للإقامة، بالإضافة إلى أن موقع أبشر يسهل على المقيمين داخل المملكة العربية السعودية طريق الدفع حيث يطرح الموقع عدد من الخيارات لدفع رسوم التجديد.

فئات تم إعفائها من رسوم تجديد الإقامة

قامت الإدارة العامة للجوازات بإصدار قرار بإعفاء عدد من الوافدين إلى المملكة من رسوم تجديد الإقامة ومنها أبناء الوافدين والذي تم ولادتهم على أرض المملكة العربية السعودية، كما أعفت الإدارة العامة الوافدين من الطلبة والطالبات الذين يمتلكون تأشيرة دراسة على أرض المملكة والمقيمين بها، كما يتم إعفاء الأشخاص الوافدين الذين يرغبون في أن يحصلون على تأشيرة خروج من المملكة بشكل نهائي وبدون عودة.

المديرية العامة للجوازات

قامت المديرية العامة للجوازات بالعمل على إضافة 12 خدمة جديدة تخدم المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية حيث أطلقت 12 خدمة جديدة عبر منصة أبشر افراد وايضًا أبشر أعمال وأبشر مقيم وتلك الخدمات الجديدة التي أعلنت عنها مديرية الجوازات السعودية تخدم المواطنين حيث يمكن الكثير من الأعمال الخاصة بالمواطنين والمقيمين على أرض المملكة من خلال الأون لاين ومن خلال الخدمات الالكترونية التي أطلقتها وزارة الجوازات دون الحاجة إلى الذهاب إلى مصلحة الجوازات لإتمام المهام فيمكن بسهولة إتمام كل ما هو خاص بالجوازات عبر تلك الخدمات الالكترونية.