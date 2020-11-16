نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنوك سعودية تقدم قروض بدون تحويل الراتب 1442 وشروط الحصول على القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر المملكة العربية السعودية لمواطنيها عدد من البنوك التي يمكن الاعتماد عليها فى سحب قرض مالي بدون تحويل الراتب للموظفين السعوديين، وذلك ما يكون بناء على شروط ومعايير تم وضعها بمعرفت البنك، واليوم ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم البنوك السعودية التي يمكن اللجوء إليها لسحب قرض مالي بدون تحويل الرتب للموظفين، تلك الخدمة المتوفرة للمواطنين السعوديين والوافدين أيضاً.

شروط الحصول على قرض التمويل من البنوك السعودية

أن يكون المتقدم للحصول على القرض موظف فى أحدى الجهات الحكومية أو خاصة داخل السعودية.

أن يكون الحد الأدني للراتب المواطن السعودي 3000 ريال سعودي، وللمقيم أو الوافد 4000 ريال سعودي.

أن تكون فترة العمل للمواطن السعودي كحد أدني شهر واحد، وللمقيم الأجنبي ثلاثة شهور.

أن يكون الحد الأدني لعمر المتقدم للحصول على القرض 18 عام، والحد الأقصى 60 عام.

بالاضافة لتطابق الشروط الأخرى الخاصة بكل بنك والتي يتم الإعلان عنها بمعرفة البنك نفسه.

البنوك السعودية التي تمنح قروض مالية بدون تحويل الرتب فى السعودية 1442

بنك سامبا. بنك الراجحي السعودي. بنك الاستثمار السعودي. بنك الجزيرة. البنك الأهلي. مصرف الإنماء. بنك الإمارات دبي الوطني. شركة النايفات. البنك السعودي للتسليف والأدخار.” وذلك متخصص فى منح قروض الزواج”. بنك الرياض.

تعريف القروض

القرض هو اقتراض شخص بعض الأموال من أحدى الجهات أو المؤسسات وذلك بغرض عمل مشروع لكسب المالي أو لشراء سيارة أو وحدة سكنية أو غيرها من الأغراض الأخري، تلك القروض تقدمها بعض البنوك السعودية بعد تطابق الشروط والمعايير على المتقدم للحصو على القرض، مع تحديد أقساط شهرية لسداد قيمة القرض، بالاتفاق بين الطرفين المستفيد والبنك.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم بعض البنوك السعودية التي تمنح للمواطنين والمقيمين بالمملكة قروض مالية بشروط ومعايير تم وضعها بمعرفة كل بنك على حدي، بالاضافة لتعريف مصطلح القرض بشكل عام، إذا رغبت فى التعرف على شروط أي بنك من البنوك لاتي قمنا بالاشارة إليها للحصول على القرض أترك لنا تعليق أسفل الخبر بأسم البنك وسنقوم بتوضيح الشروط الخاصة بالبنك وأيضاً طريقة التقدم للحصول على القرض.