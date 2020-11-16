نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي للحصول على معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٠ في المقال التالي

عمر شويل - جدة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي ٢٠٢٠ لضمان الحصول على معاشات شهر نوفمبر ،حيث تتزايد مؤشرات البحث في الوقت الحالي للاستعلام عن موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر الذي من المفترض أن يتم خلال أيام معدودة ، وسيتم الشرح بالتفاصيل لأبرز الخطوات التي يجب اتباعها لتحديث البيانات والمدة المحددة لإنهاء فترة التحديث وكيفية حساب قيمة المعاش التقاعدي الشهري .

خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر ٢٠٢٠

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الموقع الرسمي لها على “تويتر” التأكيد على ضرورة تحديث البيانات لسهولة الحصول على المعاش التقاعدي لشهر نوفمبر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

البيانات الشخصية :(الإسم كامل ثلاثي- الجنسية – العمر – الحالة الإجتماعية- الوظيفة). بيانات الحساب البنكي (اسم البنك التابع له- رقم الحساب – الحالة). إدخال قيمة الدخل الشهري إذا كنت تعمل ولديك وظيفة.

رابعاً بعد الإنتهاء من إدخال وتعديل كافة البيانات قم بالضغط على الموافقة على الشروط ثم اضغط التالي.

وأخيراً سيتم إرسال رسالة على الهاتف الجوال لتأكيد تحديث بياناتك بنجاح .

المدة المحددة لتحديث بيانات الضمان الإجتماعي لشهر نوفمبر ٢٠٢٠

أعلنت أمس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تويتر إنه لم يتبقى سوى خمسة أيام على تحديث البيانات، مؤكدة على ضرورة الانتهاء من عملية التحديث لبيانات الضمان الإجتماعي لشهر نوفمبر قبل موعد ٢٠ نوفمبر لضمان استمرار الحصول على معاش الضمان التقاعدي، كما إنه من السهل الآن أن تقوم بتحديث بياناتك إلكترونياً دون الحاجة للذهاب الى الجهات المسؤولة فالأمر قد لا يستغرق بضعة دقائق .

كيف يمكن حساب المعاش التقاعدي لشهر نوفمبر

الآن يمكنك حساب قيمة المعاش التقاعدي لشهر نوفمبر بكل سهولة وذلك من خلال توفير خدمة حاسبة المعاش وهي خدمة متوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة ويمكن حسابها على النحو التالي باتباع عدة خطوات: