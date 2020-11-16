نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيزا الامارات للمقيمين في السعودية.. الخطوات والتكاليف والوثائق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فيزا الامارات للمقيمين في السعودية، على الرغم من كون الإمارات من دول الخليج العربي، إلا أنها قد أعلنت منذ منتصف عام 2016 أنها لن تقوم بالسماح للمغتربين أو العاملين الذين يقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى أراضيها دون أن يتم الحصول على تأشيرة إلكترونية مدفوعة مقدما، بالإضافة إلى أنها قد قامت بحظر عدد من الجنسيات من الدخول نهائيا إلى أراضيها لأسباب تتعلق بالأمن والسياسة، وسوف نقوم معكم من خلال هذا المقال باستعراض طريقة الحصول على فيزا الامارات للمقيمين في السعودية فتابعونا.

خطوات استخراج فيزا الامارات للمقيمين في السعودية

لاستخراج فيزا لدخول الإمارات للمقيمين في السعودية يجب اتباع عدد من الخطوات هي كالتالي:

يقوم المستخدم بالدخول إلى القسم الخاص باستخراج تأشيرات الإمارات، من خلال تبويب الخدمات الإلكترونية والتابع لوزارة الداخلية الإماراتية، عبر الموقع الرسمي للوزارة.

يتم إنشاء حساب خاص بالمستخدم على الموقع وإدخال الإسم والبريد الإلكتروني وعمل كلمة سر خاصة بالمستخدم.

يقوم المستخدم باختيار الرابط الخاص باستخراج تأشيرات إلكترونية، واختيار نوع التأشيرة الخاصة بالمقيمين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

على المستخدم القيام بتعبئة البيانات المطلوبة في الاستمارة الموجودة على الموقع والتي تشمل البيانات الخاصة بالمستخدم، الإسم والسن وكذلك عنوان المقيم في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى موطنه الأصلي وعدد المسافرين والبيانات الخاصة بالإقامة في المملكة.

يتم ملأ البيانات التي تخص الكفيل سواء كان شركة أو فرد من حيث بمهنته ونشاطه والعنوان داخل المملكة والبيانات الموجودة في جواز السفر.

وأخيرًا تعبئة البيانات الخاصة بجواز السفر مثل تاريخ انتهائه ورقم الجواز ومكان استخراجه وغيرها من البيانات.

بعد أن يتم استكمال البيانات المطلوبة تتم مراجعتها جيدا، ثم يبدأ المستخدم في رفع الوثائق المطلوبة.

يقوم المستخدم بتسديد رسوم التأشيرة المطلوبة عن طريق بطاقات الائتمان الخاصة به.

يتم إرسال وثيقة خاصة بالموافقة على التأشيرة عن طريق البريد الإلكتروني خلال فترة تتراوح ما بين 24 ساعة إلى 72 ساعة من القيام باستكمال البيانات في حال الموافقة عليها.

الوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرة الإمارات للمقيمين بالمملكة

نوضح لكم من خلال ثقفني الوثائق المطلوبة للحصول على فيزا الإمارات للمقيمين في السعودية والتي تشمل:

صورة من جواز السفر الخاص بالمقيم على أن يكون صالحا لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

صورة شخصية واضحة ذات خلفية بيضاء يظهر بها ملامح الوجه كاملا ولا تظهر بها أيادي أو رقبة.

صورة من ورق الإقامة داخل المملكة العربية السعودية.

صورة من جواز السفر الخاص بالكفيل في حالة كون الكفيل فردا أما في حالة كونه شركة فيجب أن يتم عمل خطاب من الشركة .

بيان مفصل حول التفاصيل الخاصة بالرحلة سواء محل الإقامة موعد الوصول والغرض من هذه الزيارة.

تكاليف الحصول على فيزا الامارات للمقيمين في السعودية

تسمح تأشيرة الإمارات لحاملها البقاء على الأراضي الإماراتية فترة تتراوح ما بين 15 يوما إلى ثلاثة أشهر وذلك تبعا لنوع التأشيرة المراد الحصول عليها، وتبلغ تكلفة التأشيرات الخاصة بالإمارات كالتالي:

تبلغ قيمة التأشيرة الخاصة بزيارة الإمارات لمدة ستة أشهر 600 درهم إماراتي.

تكلفة التأشيرة الخاصة بالعلاج تبلغ قيمتها 500 درهم إماراتي.

تكلفة التأشيرة لمدة ثلاثة أشهر 570 درهم إماراتي.

قيمة التأشيرة لمدة شهر مرة واحدة فقط تبلغ 230 درهم إماراتي.

التكلفة الخاصة بتأشيرة الترانزيت والتي تسمح لحاملها بالبقاء في الإمارات ثلاثة أيام 100 درهم إماراتي.

قمنا معكم من خلال المقال باستعراض كافة التفاصيل الخاصة بالحصول على فيزا الإمارات للمقيمين في السعودية وتكلفتها الأوراق المطلوبة للحصول عليها.