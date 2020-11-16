منصة مدرستي حل الواجبات.. رابط منصة مدرستي schools.madrasati.sa طريقة حل الواجبات المدرسية اونلاين

الدمام - رهف القحطاني - منصة مدرستي حل الواجبات، اصبح البحث عن منصة مدرستي حل الواجبات المدرسية الاونلاين يتزايد بشكل يومي، حيث يمكن للطلبة من جميع المراحل التعليمية حل الواجبات المدرسية عبر رابط منصة مدرستي schools.madrasati.sa بشكل الكتروني، حيث يقوم الطالب باختيار المادة المراد الاجابة على اسئلة الواجب الخاصة بها من خلال المنصة التعليمية السعودية التي تم اطلاق بالتزامن مع بدء الدراسة في اطار تطبيق منظمومة التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا، ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكم طريقة حل الواجبات المدرسية اونلاين.

منصة مدرستي حل الواجبات

ولابد على كل طالب الدخول إلى منصة مدرستي حل الواجبات لحل جميع الاسئلة اولا بأول وبعد ذلك يتم ارسالها إلى المعلم للتصحيح والتقييم، حيث يقوم المعلم بمراجعة حل الواجبات المدرسية التي يقوم بها الطلاب، حيث تعمل منصة مدرستي بمثابة مدرسة افتراضية يتم من خلالها تسجيل حضور الحصص الدراسية اليومية وكذلك تسجيل الحضور اليومي والغياب واداء الاختبارات الشهرية والنهائية، والالاف من الطلاب يبحثون عن طريقة حل واجبات منصة مدرستي التعليمية.

طريقة حل الواجبات المدرسية منصة مدرستي

وحتى تتمكن من حل الواجبات المدرسية عبر منصة مدرستي اونلاين قم باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى رابط منصة مدرستي.

قم بتسجيل دخول عن طريق حساب مايكروسوفت، وادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

من القائمة الجانبية، قم باختيار كلمة “مقرراتي”.

قم باختيار المقرر المطلوب حل الواجب الخاص به.

قم بالضغط على كلمة “الواجبات” لتطلع عليها بسهولة.

ابدء في حال الاسئلة الخاصة بالواجب، ثم اضغط على إظهار النتيجة حيث سيقوم النظام بشكل تلقائي بالتصحيح التلقائي.

كما يمكنك تحميل الواجبات المدرسية على جهازك لتتمكن من حلها، ومن ثم رفعها على منصة مدرستي في أي وقت على مدار اليوم.