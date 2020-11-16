“مباشر” رابط نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1442-2020 دورة تأهيل الضباط الجامعيين

الدمام - رهف القحطاني - نشرت كلية الملك خالد العسكرية رابط نتائج القبول في دورة تأهيل الضباط الجامعيين 1442-2020 وذلك في ظل وجود العديد من التساؤلات من قبل الشباب الذي تقدم بأوراق ترشحه إلى الكلية خلال الفترة الماضية وقد خاضوا كافة الاختبارات الموضوعة من قبل الكلية على مدار الشهور الماضية بدءًا من الاختبارات البدنية ثم الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وغيرها.

رابط نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1442

قالت لجنة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية بالمملكة العربة السعودية بأنها قد انتهت من إعداد نتائج القبول بالنسبة لدورة تأهيل الضباط الجامعيين للعام الدراسي الحالي، مؤكدة بإن النتائج سوف يتم نشرها بشكل رسمي عبر موقع الكلية على شبكة الإنترنت.

والآن قد أصبح بإمكان كل المتقدمين لكلية الملك خالد الاستعلام عن نتائج قبول دورة الضباط الجامعيين وذلك من خلال زيارة رابط موقع الكلية على النحو التالي: “من هنا“.

طريقة استعلام نتائج القبول كلية الملك خالد العسكرية

هناك بعض الشروط التي يجب على الشخص اتباعها في حالة رغبته بالحصول على نتائج القبول في دورة الضباط الجامعين عبر موقع كلية الملك خالد 1442 عبر شبكة الإنترنت خلال هذه الساعات.

وقد جاءت طريقة الاستعلام عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية 1442 على النحو التالي: