حساب المواطن تسجيل الدخول عبر موقع ca.gov.sa برقم الهوية الوطنية لتقديم طلب الحصول على الدعم

الدمام - رهف القحطاني - حساب المواطن تسجيل الدخول، من الخدمات التي تحرص المملكة العربية السعودية على تقديمها للمواطنين من اجل ان تقوم بمساندتهم على مواجهه تلك الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي ولذلك بدء البحث يتزايد من قبل المواطنين عن الكيفية التي يتم عن طريقها القيام بأنشاء حساب مواطن وعن الطريقة التي يتم اتباعها ليتمكن المواطنين من تحديث بياناتهم المسجل في برنامج حساب المواطن وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا اليوم.

برنامج حساب المواطن

من المخدد ان يتم صرف الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن للمواطنين تحديدا في اليوم العاشر من كل شهر ميلاد وذلك في حالة عدم حدوث اي تطورات تعوق اعمال الصرف، واتاح البرنامج ان يتم الاستعلام الكترونيا عن أهلية حساب المواطن في نهاية الشهر وكذلك اتاحة امكانية تقديم الاعتراض على عدم صرف الدعم بعد موعد صرف الدعم بخمسة أيام على الاقل، ولقد أوضحت ادارة برنامج حساب المواطن انة يمكن أن يتم انشاء حساب المواطن الجديد عن طريق أتباع بعض من الخطوات البسيطة وهي:-

في البداية يتم الدخول على موقع حساب المواطن.

ومن ثم يتم تسجيل الدخول ويتم كتابة البيانات المطلوبة من رقم الهاتف وغيرها من البيانات.

ومن ثم يتم تسجيل الدخول ويتم كتابة كافة البيانات الخاصة بالاسرة والمؤهل الدراسي ودخل الاسرة بالكامل.

ومن ثم يتم كتابة البيانات الخاصة بالحساب البنكي الخاص بمقدم الطلب.

وبعد ان يتم الانتهاء من كتابة كافة البيانات يتم الضغط على حفظ وارسال ليتم حفظ البيانات وارسالها الي المراجعة.

الاعتراض على حساب المواطن

واصبح ايضا بامكان المواطنين الذين لم يستطيعوا صرف الدعم ان يقوموا بتقديم الاعتراض الكترونيا ايضا من خلال موقع برنامج حساب المواطن بعد موعد صرف الدعم للمواطنين بخمسة ايام على الاقل ويظل امام وقت لتقديم الاعتراض حتي 90 يوم.