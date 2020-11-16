رابط تحديث الضمان الاجتماعي 1442 عبر موقع hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي قبل 20 نوفمبر 2020

الدمام - رهف القحطاني - تحديث الضمان الاجتماعي 1442، بدء البحث من قبل المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي عن الرابط الخاص بوزارة الموارد البشرية ليتمكنوا من خلاله من القيام بتحديث البيانات المسجل في الضمان الاجتماعي وذلك بعد أن أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المستفيدين ضرورة ان يقوموا بتحديث بياناتهم المسجلة وذلك قبل انتهاء يوم 20 نوفمبر 2020 ليتمكنوا من صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر 2020 وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا اليوم.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

لقد بدأت وزارة الموارد البشرية في القيام بتحديث البيانات المسجلة للمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي لتتمكن من صرف معاشات المستحقين وذلك من ضمن الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين الاكثر احتياج الحصول على الدعم ممن ليس لديهم مورد دخل خاص بهم مثل المطلقات والارامل، فيتم من خلال البرنامج صرف مبلغ مالي يقدر بحوالي 800 ريال سعودي يتم صرفهم بشكل شهري للمواطنين وذلك من أجل مساعدتهم على مواجهه الحياة المعيشية الصعبة التي تمر بها المملكة في الوقت الحالي، ولذلك ظلت وزارة الموارد البشرية تؤكد على جميع المواطنين بضرورة تحديث البيانات ليتم التأكد من صحتها واحقيته الحصول على الدعم.

خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

لقد أوضحت وزارة الموارد البشرية انة يمكن أن يتم تحديث بيانات الضمان الاجتماعي عبر وزارة الموارد البشرية عن طريق القيام بأتباع بعض من الخطوات وهي:-

في البداية يتم الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية.

اختيار الخدمات الالكترونية للتنمية الاجتماعية.

ويتم اختيار الحساب الشخصي الخاص بصاحب الضمان الاجتماعي.

ويتم تحديث بيانات المستفيد من الضمان الاجتماعي.

وبعد الانتهاء من تحديث البيانات يتم الضغط على حفظ وارسال.

ومازالت وزارة الموارد البشرية تستقبل طلبات المواطنين الراغبين في تحديث بياناتهم من خلال موقع وزارة الموارد البشرية وليتمكنوا من الانتهاء من تحديث بياناتهم كافة قبل يوم 20 نوفمبر الحالي.