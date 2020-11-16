الدمام - رهف القحطاني - حساب المواطن.. تقديم طلبات الاعتراض من خلال البوابة الالكترونية لحساب المواطن الدفعة 36، بدء البرنامج في صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن كما هو معتاد في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ولكن قد اتاحت ايضا تقديم العديد من الخدمات الالكترونية التي تتم من خلال البوابة الالكترونية لبرنامج حساب المواطن مثل الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن وكذلك القيام بأنشاء حساب جديد على حساب المواطن لتتمكن من الحصول على الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن للمواطنين اصحاب الدخل المتوسط الذين يستحقون الحصول على الدعم في ظل تلك الظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، وكذلك اتاحت ايضا امكانية تقديم الاعتراض عن عدم صرف الدفعة الجديدة للمواطنين من خلال البوابة الالكترونية لحساب المواطن في موعد اقصاه 90 يوم من تاريخ صرف الدفعة الجديدة.

حساب المواطن الدفعة 36

لقد أوضحت الحكومة السعودية أنة قد اصبح الان بامكان المواطنين في المملكة العربية السعودية امكانية الاستعلام عن حساب المواطن باستخدام رقم الهوية من خلال البوابة الالكترونية لحساب المواطن وليتمكنوا ايضا من معرفة القيمة المستحقة من حساب المواطن وذلك فور ان يتم ايداع المبالغ المستحقة في اليوم العاشر من الشهر الميلادي الحالي، ولقد أوضحت خطوات الاستعلام عن حساب المواطن عن طريق اتباع التالي:-

اولا يتم الدخول على موقع برنامج حساب المواطن الدفعة 36.

ومن ثم يتم ادخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية وغيرها من البيانات الشخصية.

ومن ثم يتم الضط على الاستعلام ليتم ظهور المبلغ المستحق من دعم برنامج حساب المواطن.

وفي حالة وجد ان المبلغ المستحق غير مرغوب فيها او انك غير مستحق الحصول على الدعم وتريد تقديم اعتراض يمكنك من ثم تقديم اعتراض بادخال البيانات الصحيحة على الموقع وتقديم بيانات الاعتراض.

ومن ثم يتم الضغط على ارسال ليتم مراجعة الاعتراضات المقدمة من قبل المواطنين.

برنامج حساب المواطن

لقد أوضحت الحكومة السعوددية أنة ذلك البرنامج قد تم تفعيله من اجل ان يقوم بمساعدة المواطنين الاكثر احتياج للحصول على الدعم ولكن يجب ان يكونوا سعوديين الجنسية ومقيمن بالمملكة لمدة ثلاثة شهور على الاقل ويجب ان يكون من اصحاب الدخل المتوسط وحسن السير والسلوك.