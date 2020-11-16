رابط استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب وموعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

الدمام - رهف القحطاني - الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442، طريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 تعتبر المساعدة المقطوعة من أهم الأشياء التي ازداد البحث عنها في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين لأنها تساعدهم على العيش بحياة أفضل خاصة لأصحاب الدخل المنخفض وبالتالي يهتمون بالبحث عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم على طريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة وطريقة تحديثه.
تقوم وزارة الموارد البشرية بتقديم المساعدة المقطوعة للمواطنين المستحقين الاستفادة من هذه المساعدة خاصة أصحاب الدخل المنخفض لتحسين مستواهم حتى يتمكنوا من العيش بحياة أفضل في ظل غلاء الأسعار.
الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة
خطوات تحديث المساعدة المقطوعة 1442
حتى تتمكن من تحديث بيانات المساعدة المقطوعة عليك اتباع بعض الخطوات المحددة وهي :-
- يجب الولوج إلى منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- بعد ذلك تقوم بالضغط على الضمان الاجتماعي وتقوم بتسجيل الدخول إلى هذا الحساب ثم تضيف البيانات الشخصية بشكل صحيح.
- ثم تقوم بالضغط على بيانات مقطوعة الضمان، وسوف تظهر إليك صفحة جديدة تتضمن البيانات الجديدة تقوم بحذفها وتضيف البيانات الجديدة ثم تقوم بالضغط على حفظ البيانات.
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