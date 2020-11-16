حجز موعد اضافة مولود في الأحوال المدنية 1442 بوابة أبشر السعودبة للمواليد الجدد

الدمام - رهف القحطاني - حجز موعد إضافة مولود في الأحوال المدنية أبشر جميع الآباء والأمهات يتبادر على أذهانهم بعض الأسئلة التي تخص كيفية قيامهم بإضافة المواليد الجديدة في مكتب الأحوال المدنية كي يحصل أطفالهم على كافة الحقوق التي تمنحها الدولة إياهم، لذا سنقوم بتوضيح إجابات كافة هذه الأسئلة بشيء من التفصيل من خلال سطور هذا المقال.

ما هي الشروط الواجب توافرها لإضافة مولود في الأحوال المدنية

بعض الأشخاص يجهلون حقيقة أنه لا يتم إضافة جميع المواليد في مكتب الأحوال المدنية إلا بعد أن يقوموا باستيفاء مجموعة من الشروط الأساسية من أجل ذلك، وفيما يلي سنذكر أهم هذه الشروط لكي تكونوا على علم بها:

أهم شرط من بين جميع الشروط هو أن يكون الطفل الجديد من أب وأم يحملون جنسية البلد الأم، بمعنى أنه إذا كان الطفل من أم مصرية وأب أجنبي فإن الأم لن تتمكن من تسجيل الطفل في الأحوال المدنية التابعة لجمهورية مصر العربية.

يجب أن يكون ذلك المولود الجديد لديه ورقة معينة يتم استخراجها من المستشفى التي تمت ولادته بها بتاريخ اليوم المولود فيه.

كيفية إضافة مولود جديد عبر أبشر

إن خدمة أبشر قد سهلت على جميع الآباء والأمهات وجعلتهم قادرين على تسجيل أبناءهم إلكترونيًّا بطريقة ميسرة جدًّ، وتتمثل خطواتها فيما يلي:

أن يقوم ولي الأمر بالدخول على الموقع الخاص بهذه الخدمة ثم يقوم بالضغط على اختيار الخدمات من هنا.

وبعد ذلك عليه أن ينتقل إلى خدمة الأحوال المدنية ليقوم بكتابة كافة البيانات الشخصية التي تخص المولود ثم يتأكد من أنه قد قام بحفظ هذه البيانات على الموقع.