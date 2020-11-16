رابط تحديث بيانات الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني عبر موقع وزارة التنمية الاجتماعية لصرف المقطوعة

الدمام - رهف القحطاني - تحديث الضمان الإجتماعي 1442 ننشره لكم اليوم برابط فوري للتحديث وذلك من خلال موقع وزارة الضمان الاجتماعي، ويجب على المواطنين القيام بالتحديث قبل إنتهاء مهلة 5 أيام الذي حددتها وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، وهو الأمر الهام الذي بحث عنه الكثيرين خلال الساعات القليلة منذ صباح اليوم فور صدور الإعلان بمدة المهلة المحددة.

رابط فوري لتحديث الضمان الإجتماعي 1442

لتحديث الضمان الإجتماعي عبر موقع وزارة الضمان الاجتماعي من خلال هذا الرابط، وذلك بعد الإعلان عن المدة المحددة وهي خمسة أيام من أجل تحديث الضمان الإجتماعي خلال شهر نوفمبر الجاري لعام 2020ميلادياً، وشهر ربيع أول من عام 1442 هجرياً، وأن المهلة المحددة هي خمسة أيام فقط حتى يتمكن كافة المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية من تحديث بياناتهم في الضمان الإجتماعي، وذلك يتم من خلال رابط وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي السعودية، وذلك حتى يتمكن المواطنين من الإستفادة بمساعدات الضمان الاجتماعي المختلفة والمقدمة من قبل الوزارة السعودية للضمان الإجتماعي والموارد البشرية، وهو الأمر الهام الذي بحث عنه الكثيرين من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة من صباح اليوم.

خطوات تحديث الضمان الإجتماعي 1442

كشفت وزارة الضمان الاجتماعي عن خطوات تحديث بيانات المواطن في الضمان الاجتماعي عبر موقع الوزارة الرسمي السابق وذكرنا رابطه، وذلك يتم من خلال الدخول على الموقع، من ثم القيام بالدخول على صفحة الخدمات الإلكترونية للتنمية الإجتماعية من أعلى شاشة الموقع، من ثم إختيار الحساب المواطن في الضمان الإجتماعي، والضغط على زر تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد في الضمان الإجتماعي، ونضع البيانات المطلوبة، من ثم الضغط على زر تحديث البيانات، من ثم الضغط على حفظ وإرسال.