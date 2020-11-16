رابط تقديم إعتراض حساب المواطن 1442 دفعة 36 بالخطوات عبر موقع ca.gov.sa وشروط الاستحقاق

الدمام - رهف القحطاني - تقديم إعتراض حساب المواطن 1442 دفعة 36 ننشر لكم بالخطوات طريقة تقديم الإعتراض على دفعة رقم 36 لعام 1442 من حساب المواطن عبر رابط مباشر ca.gov.sa للموقع، كما وسننشر لكم شروط الاستحقاق في برنامج حساب المواطن الذي يقدم الدعم للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية للمساعدة في الظروف الإقتصادية الراهنة.

رابط تقديم اعتراض على حساب المواطن دفعة 36

يتم تقديم الإعتراض على الدفعة رقم 36 من حساب المواطن من خلال هذا الرابط، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، ومن ثم القيام بتقديم الإعتراض على الدفعة الأخيرة من البرنامج بعد إيداعها في حسابات المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك بعد وجود عدد من الشكاوى من قبل بعض المواطنين السعوديين بسبب وجود بعض من الأخطاء في إيداع المبالغ في حسابات المواطنين والذي قد صرفوها فور إيداعها وتبين وجود أخطاء في المبالغ المالية المقدمة لهم من البرنامج، ويذكر أنه قد بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم السعودي حساب المواطن إلى مايقرب من حوالي 10.6 مليون مواطن سعودي، وقد تم صرف الدعم الذي يقدر بمبلغ 1.8 مليار ريال سعودي إلى كافة المواطنين المستحقين للدعم في برنامج حساب المواطن السعودي.

خطوات تقديم الإعتراض على حساب المواطن 1442

يمكن لكافة المواطنين المستحقين في برنامج دعم حساب المواطن التقديم بإعتراض على حساب المواطن للدفعة رقم 36 التي تم صرفها خلال شهر نوفمبر الجاري للعام الميلادي 2020 الحالي، والعام الهجري 1442 الجاري، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:-