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عمر شويل - جدة خطوات الدخول لصفحة حساب المواطن عبر الإنترنت، يعتبر برنامج حساب المواطن من أكثر البرامج الهامة بالمملكة السعودية والتي تعمل على تقديم المساعدات لجميع المواطنين أصحاب الدخل المنخفض في ظل ارتفاع الغلاء والمعيشة حيث يقوم هذا البرنامج من تقديم دعم مادي كل شهر لجميع المستحقين، وذلك بعد توافر كافة الشروط التي حددها البرنامج للاستفادة منه.

برنامج حساب المواطن 1442

برنامج حساب المواطن قام بتحديد بعض الشروط الهامة حتى تقوم بمساندة أصحاب الدخل المنخفض ومن أهمها أن يكون هذا الشخص سعودي الجنسية ويكون متواجد داخل المملكة السعودية بشكل دائم بالإضافة إلى أهمية ألا يكون متواجد في دار الإيواء التابعة للحكومة السعودية أو يكون سجيناً، وينبغي أن تكون جميع البيانات التي أفصحت عنها تكون صحيحة متوافقة مع الجهات ذات العلاقة.

خطوات دخول حساب المواطن

أولا يجب الولوج إلى موقع حساب المواطن بعد ذلك تقوم بإضافة رقم الهوية الوطنية بعد الذهاب إلى الصفحة الرئيسية بالبرنامج ثم تبدأ ب اضافة كلمة المرور الخاصة بك وتضيف رمز التحقق والتأكد من كتابته بشكل صحيح ثم تقوم بالضغط على كلمة دخول.

الاستعلام عن دعم حساب المواطن

يمكنك الاستعلام عن الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن عن طريق استخدام رقم الهوية الخاص بك والذهاب إلى الموقع الخاص بالبرنامج عبر الإنترنت ثم تقوم بالضغط علي كلمه الاستعلام عن حساب المواطن ثم تضيف رقم الهوية الذي تم التسجيل به.

بعد هذه الخطوة نقوم بإضافة رمز التحقق الموجود في الصورة والضغط على كلمة استعلام وفي خلال ثواني سوف تظهر لك جميع التفاصيل التي تتضمن قيمة الاستعلام عن الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن ومعرفة موعد استلامه التفاصيل بشكل كامل.