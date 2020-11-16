نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 36 دفعة نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 36 سيوافق شهر نوفمبر 2020 م حيث يتم اعتماد المؤهلين للحصول على دعم البرنامج من أجل الحصول على الدفعة التالية من الدعم من أجل تحسين الحالة المعيشية.

حساب المواطن الدفعة 36

بالنسبة لطلبات الاستفادة من الدفعة الـ 36 التي يتم فحصها والموافقة عليها. يتم الإبلاغ عنها للمقبولين. ولرؤية الأسماء المعترف بها للدعم عن طريق إدخال رقم طلب حساب المواطن عبر الإنترنت.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 36

بعد الإعلان الرسمي من قبل البرنامج عن الإطار الزمني المتبقي لدفع دعم حساب المواطن 1442. أفاد برنامج دعم حساب المواطن رسميا يوم الثلاثاء الذي وافق 24 ربيع الأول 1442 هـ ووافق أيضا 10 من شهر نوفمبر 2020 م، ببدء تخزين مبالغ حساب المواطن في دورة الدعم للمستفيديين السادسة والثلاثين. .

حساب المواطن

انطلق برنامج حساب المواطن الوطني من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتخفيف من الآثار المحتملة للتغييرات المالية التي تحاول المملكة تحقيقها داخل برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة المميزة 2030.

إحصائيات حساب المواطن

أشار حساب المواطن في بيانه وم الثلاثاء إلى أن كمية المستفيدين الذين يستوفون معايير التأهيل في المجموعة السادسة والثلاثين وصلت إلى حوالي 10.6 مليون مستفيد. وأن المبلغ المطلق بأثر رجعي للقسط السابق قد بلغ 45 مليون ريال. حيث وصل إجمالي ما دفعه البرنامج إلى المستفيدين منذ بدايته بما يزيد عن 84 مليار ريال سعودي، منها 620 مليون ريال سعودي تعويضات.

وأعرب الممثل الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، عن حصول 78٪ من المستفيدين للدعم في الدفعة الحالية وكانت المساعدة العادية للأسرة تبدأ من 1046 ريال. وقد وصلت كمية المستفيدين المستقلين الذين يستوفون شرائط التأهيل إلى أكثر من 192 ألف مستلم وهم يشكلون 8٪ من الإجمالي الخاص بعدد المستفيدين.