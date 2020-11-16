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عمر شويل - جدة شروط استحقاق حساب المواطن 2021 للرجال والنساء ، يعتبر برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الهامة والمعروفة بالمملكة السعودية حيث أعلن حساب المواطن عن عمل بعض التعديلات على الشروط الخاصة بالاستحقاق حتى يتمكن المواطن السعودي من الحصول على الدعم بعد أن تم إيقاف التسجيل في هذا البرنامج منذ شهر مارس الماضي، وبالتالي أكد البرنامج أنه ينبغي تحديث البيانات الخاصة بجميع المستفيدين من هذا البرنامج وذلك نظرا لحدوث أي تغييرات جديدة على مصادر الدخل الخاص بالأسرة أو على الأبناء الذين بلغوا ثمانية عشر عام.

شروط حساب المواطن الجديدة

ينبغي أن يكون هذا المواطن أو المواطنة سعودي الجنسية ليتمكن من الاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن بشكل شهري، وألا يتعدى الدخل الخاص بهذا المواطن عن المبلغ المحدد خاصة لأصحاب الدخل المنخفض وأن لا يكون قد سجل في الجمعيات الخيرية.

ينبغي ألا يتواجد خارج المملكة السعودية في الأشهر الماضية وأن يقيم داخل المملكة السعودية بشكل دائم ومن ضمن الشروط التي قام بتحديثها البرنامج أن يكون الأبناء أقل من ثمانية عشر عام، ومن يتعدى هذا السن المحدد يجب أن يقوم بتسجيل نفسه مستقل بعد أن يقوم بإثبات الاستقلالية الخاصة به بالمسكن بجانب إلى أهمية تجهيز كافة الأوراق لجميع النساء الأرامل والمطلقات.

برنامج حساب المواطن 1442

يتساءل الكثير من المواطنين بالمملكة حول إن برنامج حساب المواطن يشمل الطلاب وأكد أن من بلغ ثمانية عشر عام بعد أن يتم تجهيز كافة المستندات الخاصة بالمسكن في الكلية أو الجامعة أو المكان الذي يتواجد فيه، إذا كان في مساكن الطلاب حتى يتم احتسابهم من دعم الأسرة.