نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الأحوال الجوية لليوم بحالة مطرية تبدأ بعد أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت هيئة الأرصاد الجوية داخل المملكة العربية السعودية أن الحالة الجوية سوف تكون صعبة على كافة أنحاء المملكة بسبب الحالة المطرية الموسمية التي ستأتي على المملكة بعد مرور هذا الأسبوع، وهذا أقرب تقريب للأحوال. توقعات الأحوال الجوية لليوم بحالة مطرية تبدأ بعد أسبوع تمكن الخبير الفلكي من هيئة الأرصاد الجوية السعودية الفلكي خالد الزعاق بالإبداء كافة توقعاته عن الحالة الجوية التي تواجهها المملكة في غضون أسبوع تقريبًا.

قال أن جميع الإمارات الظاهر في سماء المملكة تقول أن الأمطار سوف تفاجئ المملكة بحالة مطرية موسمية خلال الأسبوع القادم.

كما أنه قام بتوضيح في تصريحه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال تغريدته الحديثة، وقال أن هذه الأحوال الجوية ستؤثر بشكل كبير على منطقة واسعة جدًا بداخل المملكة.

أي أن الموجه ستواجه المنطقة الجنوبية الغربية وبعد ذلك المنطقة الغربية ثم المنطقة الوسطى وتلاحقها المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية معًا.

لم تتوقف تصريحات خالد الزعاق على هذا فقط بل قام بالإدلاء ببعض الحسابات الفلكية التي تقول الباقي على دخول فصل الشتاء في أعز قوته وقال أنه بقى على النهاية الرسمية للموسم حوالي عشرين يومًا . توضيحات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية قامت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أن السعودية سيطرأ عليها أجواء شتوية منخفضة في درجة الحرارة، كما أنها ستصاحب الرياح النشطة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

كما أشاروا أن حالة الطقس اليومية ستكون مصحوبة بالرياح وتنتشر من خلال الرؤية على الأجهزة الخاصة بهم، وقالوا أنها ستظهر في المناطق عند الحدود الشمالية للسعودية، ومنطقة الجوف، ومنطقة حائل، كما أن هذه الأحوال الجوية ستمتد، حتى بعض الأجزاء في العاصمة الرياض ومنطقة القصيم.

كما قالوا أن هناك فرصة كبيرة في ظهور سحابة ضبابية في المناطق التي قمنا بذكرها مسبقًا، كما عملوا على توقع أن المملكة ستواجه أمطار رعدية، وتكون الضباب في الناحية الشرقية، من مرتفعات بلدة جازان والعسير وفي النهاية الباحة. تعرفنا على آخر الأحوال الجوية في خلال هذا الأسبوع بداخل المملكة، ونرجو أن تقوموا بالانتباه إلى ضباب الصباح أثناء السير في الطرق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقعات الأحوال الجوية لليوم بحالة مطرية تبدأ بعد أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.