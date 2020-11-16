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عمر شويل - جدة طريقة عمل موكا ساخنه بالحليب في المنزل، يحب الكثير من الأشخاص تناول القهوة الموكا بطرق مختلفة ومتنوعة ويمكنك تجهيزها وقت قليل حيث يفضل تناولها بعد وجبة الإفطار ولا تحتاج الكثير من الوقت عند تجهيزها، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة عمل الموكا الساخنة في المنزل بالخطوات.

طريقة عمل الموكا الساخنة

المكونات، 2 ملعقة من القهوة وربع كوب لبن وملعقة من الكاكاو وملعقة من السكر المطحون وملعقة من الكريمة المكثف.

خطوات تجهيز الموكل الساخنة

أولا يتم تجهيز وعاء متوسط مناسب للقهوة واضافة السكر والكاكاو والقهوة وتقلب المكونات مع بعضها ثم يتم إضافة الماء المغلي ويتم تقليبها حتى تذوب جميع المكونات مع بعضها.

في الخطوة التالية قومي بتجهيز كوب الحليب السائل وضيفيه داخل الميكروويف لمدة دقيقتين ثم وضع الحليب الساخن على الكريمة المكثفة على الوجه، وبالتالي أصبحت الموكا الساخنة جاهزة يمكنك تناولها وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل مشروب السحلب

المكونات، ست ملاعق من السحلب وملعقتين من جوز الهند المبشور ملعقتين من الزبيب وملعقتين من المكسرات المجروشة وثلاث ملاعق من السكر و2 كوب حليب.

خطوات تجهيز مشروب السحلب

في الخطوة الأولى قومي بوضع الحليب في وعاء على النار ثم نضيف إليها السكر وقلبي وابدئي بوضع السحلب تدريجياً حتى يصبح الخليط كثيف واتركيه لمدة دقيقتين على نار متوسطة بعد ذلك نقوم بوضع الساحل في أكواب التقديم، وأضيفي إليها المكسرات يمكنك وضع القليل من القرفة ويمكنك تناولها في أي وقت على مدار اليوم أو يمكن تناولها على وجبة الإفطار أو العشاء خاصة أن السحلب يحتوي على بعض المركبات الهامة التي تفيد صحة الجسم.