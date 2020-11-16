نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض تقسيط السيارات ميتسوبيشي سبورت 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب العام من نهايته تتسارع وتيرة المنافسة بين شركات السيارات والمعارض لتقديم أحدث عروض تقسيط السيارات موديل 2020 بأسعار تنافسية لإفساح المجال أمام الموديلات الجديدة وسرعة بيع موديلات 2020 حتى لا تتعرض للكساد والخسارة خاصة بعد الركود الكبير الذي شهده قطاع السيارات في السعودية والعالم بسبب حالة الإغلاق ووقف النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا.

ميتسوبيشي مونتيرو سبورت GLX دبل 2020

تأتي ميتسوبيشي مونتيرو سبورت GLX دبل 2020 بالمواصفات التالية :

تأتي السيارة مع محرك بسعة 3.0 لتر أي 3000 سي سي .

عدد الصمامات : 24 صماما.

أقصى قوة حصانية : 216 حصان ًا.

ًا. أقصى قوة عزم : 285 نيوتن في الدقيقة.

في الدقيقة. معدل استهلاك الوقود : 10.2 كلم / لتر من البنزين.

نظام سوبر سيليكت للدفع الرباعي.

دخول ذكي.

تشغيل بصمة.

شاشة عرض صوتية مرتبطة بالهاتف الذكي.

نظام القيادة علي الطرق الوعرة

العجلات مقاس 18 انش.

مقاس 18 انش. عدد المقاعد 7.

سعة خزان الوقود : 70 لتر.

وسائل السلامة والأمان

تم تزويد ميتسوبيشي مونتيرو سبورت GLX دبل 2020 بالعديد من وسائل الأمان من بينها :

وسائد هواء أمامية (SRS).

نظام المساعدة في ثبات السيارة (VSA).

نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)

نظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات (HSA)

ميتسوبيشي مونتيرو من الداخل

بإلقاء نظرة على ميتسوبيشي مونتيرو من الداخل نكتشف أنها كما يلي:

مقاعد من القماش عالي الجودة

تنجيد المقاعد باللون المخملي.

تعديل حركة مقعد السائق يدويا.

تعديل حركة مقعد الراكب الأمامي يدويا كذلك.

النظام الصوتي

يوجد في السيارة من الداخل:

شاشة معلومات.

2 مدخل USB

مشغل أقراص مدمجة.

عدد السماعات 6.

سعر ميتسوبيشي مونتيرو 2020

يبلغ سعر ميتسوبيشي مونتيرو 2020 بدون ضريبة القيمة المضافة : 98 ألف ريال.

يبلغ سعر ميتسوبيشي مونتيرو 2020 بدون ضريبة القيمة المضافة : 112.700 ريال.

عروض تقسيط السيارات ميتسوبيشي 2020

يشمل أحدث عروض تقسيط السيارات موديل 2020 في السعودية تقسيط ميتسوبيشي والذي يشمل ما يلي: