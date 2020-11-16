يامؤسسة الري .. ماكنت أتوقع منكم هذا الجفاء

إلى رئيس المؤسسة العامة للري

بقلم : طاهر العيثان

ساقني القدر الى العبور من خلال طريق زراعي يقع غرب الحليلة يوجد به مصرف مائي تابع للمؤسسة .. وللأسف الشديد راعني ماشاهدته من كثرة وارتفاع الحشائش فيه والذي يشكل خطور بالغة في حالة وقوع سيارة أو دراجة فيه حيث لايمكن للعابرين رؤية ذلك من كثافة وارتفاع الحشائش التي تدل على عدم ازالتها منذ مدة .

وحرصا مني ومن باب الواجب علي لإيصال هذه الملاحظة دخلت على موقع المؤسسة وسجلت بلاغا من خلال الإيميل الخاص وذلك عصر يوم الخميس الماضي وتوقعت تفاعلا سريعا.. ويوم أمس الاحد ظهرا تواصلت أيضا من خلال رقم الهاتف المسجل في الموقع ورد علي أحد الموظفين وطلبت منه قسم الصيانة المسؤول عن نظافة المصارف .. فقال ماهي مشكلتك .. فذكرت أنها ليست مشكلتي بل مشكلة جميع العابرين لهذا المصرف .. فطلب مني رقم التواصل وأعطيته إياه ..

وأفادني بأنه سوف يتم التواصل معي فأبديت استعدادي لذلك ولكني لازلت أنتظر هذا التواصل الذي أخشى أن تطول مدته وينسى أمره .. نظافة المصرف وأمثاله من المصارف المائية عاجلة وضرورية والتي قد تخبيء في داخلها أرواحا بريئة عندما تظل بصورتها الحالية .

حفظ الله الجميع من كل مكروه إنه سميع مجيب .