نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم المشترك ورابط تحميل تطبيق ALKAHARBA في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية والسداد إلكترونيًا، أكثر ما سيبحث عنه السعوديين خلال الفترة الأخيرة من أجل معرفة كافة التفاصيل الخاصة بفواتير الكهرباء الشهرية، بعد إلغاء الشركة السعودية للكهرباء، طباعتها ورقيًا من أجل توفير الأموال التي المهدرة وراء الطباعة، فضلاً عن تعزيز خدماتها الإلكترونية للتواصل عن بُعد مع المواطنين من المنازل، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب انتشاء الوباء المستجد، بالتزامن مع توفير عدد من التطبيقات على الهواتف الذكية من أجل الحصول على خدماتها أيضًا، من أبرزها تطبيق الـ ALKAHRABA، بجانب إتاحة الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة وإلغائها بسهولة.

​​خدمة الاشتراك في الرسائل المجانية

يمكنكم الآن الاشتراك في خدمة الرسائل المجانية SMS من خلال الدخول لموقع الشركة السعودية للكهرباء، ثم تسجيل البيانات الأساسية الموجودة عبر الرابط: https://www.se.com.sa، ومن بين تلك البيانات (طلب اشتراك – رقم الحساب الخاص بالمشترك – رقم الجوال)، بجانب اختيار اللغة التي تريد وصوله الرسالة لها بها، وعن طريقة التسجيل، يمكنكم أيضًا التسجيل في الخدمة مباشرة من خلال جوالك كالآتي: إرسال رقم الحساب في رسالة قصيرة للرقم: 500120، فور الاشتراك سيتم لتذكير بالسداد واستقبال إشعارات السداد، بجانب الحصول على الانقطاعات المجدولة وكافة الرسائل الإرشادية والتوعوية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

أما عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للشركة السابق نشر الرابط الخاص به، فيمكنكم فور الدخول عبر الصفحة الرئيسية، اختيار الآتي:

اختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

تسجيل رقم الحساب أو رقم العداد.

الضغط على عرض الفاتورة.

الضغط على سداد الفاتورة إلكترونيًا.

اختيار طريقة السداد الخاصة بك ثم موافق.

قنوات السداد (الهاتف المصرفي – نقاط البيع – بطاقات الائتمان – الصراف الآلي – الحساب البنكي).

تطبيق الكهرباء الجديد للهواتف الذكية

وفي إطار تحديثها المستمر لخدماتها المقدمة للجمهور، أطلقت الشركة الإصدار الجديد لتطبيق الكهرباء، لتقديم خدماتها بشكل مبسط وميسر، والحصول على الفاتورة وخدمات الحساب ونقل الملكية وطلبات حجز المواعيد، بالإضافة إلى عرض خطة الأقساط واستعراض كل طلبات وبلاغات المشترك، ويمكن تحميل الرابط للهواتف الذكية عبر المنصات المختلفة: