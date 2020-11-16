نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب في دقائق من منصة سلفه بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسرع تمويل شخصي، من خلال منصة سلفه بدون تحويل راتب والتي تسعى دائما إلى تقديم خدمات مصرفيه مميزه ومنح تمويل شخصي فورى، وهذه الخدمة تكون بموافقه فوريه عند تقديم طلب تمويل شخصي، ومن مميزات التمويل الشخصي من منصة سلفه هي فترة سداد كبيره ومريحة بمقارنة البنوك الأخري، وأيضا جدوله سهله بحسب ظروف كل شخص، وأيضا يتميز التمويل الشخصي الفوري التابع إلى مؤسسة النقد العربي هو موافقته إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على شروط اسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب من خلال سلفه، وأيضا نتعرف على مميزات هذا التمويل.

اسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب

نجد أن عدد كبير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية ، يبحثون عن تمويل شخصي فورى بدون تحويل راتب، ولهذا قامت عدد من البنوك داخل الأراضي السعودية بتقديم هذه الخدمة الهامة التي يبحث عنها كثير من الشباب، وكانت في مقدمتها منصة سلفه تمويل فورى التي تقدم أيضا عدد من الخدمات التمويلية المميزة جاءت في مقدمتها تمويل شخصي بدون تحويل الراتب، ومن اجل الحصول على هذا التمويل الشخصي وضعت عدد من الشروط التي يجب توافرها في كل من يريد هذا التمويل وسوف نتعرف على هذه الشروط فى السطور القادمة.

شروط الحصول على تمويل شخصي من سلفه

أن يكون مقدم الطلب قد وصل للسن القانوني المقرر وهو 18 عام.

أن يكون المتقدم من أب و أم سعوديه يحمل الجنسية السعودية.

صاحب الطلب لابد أن يكون مر عليه 6 شهور في العمل لطلب التمويل الشخصي.

أن يكون راتب المتقدم لا يقل على 3000 ريال سعودي.

لا يتجاوز طلب السلفة 5000 ريال.

مميزات منصة سلفه التمويل الشخصي

هناك عدد من المميزات الهامة في اسرع تمويل شخصي عن طريق منصة سلفه، وهذه المميزات كالآتي.