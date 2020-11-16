نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الجديدة لقروض بنك التسليف والادخار 1442 للحصول على 60 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف والادخار السعودي، يقدم أنواع عديدة من القروض للمواطنين السعوديين، بفوائد بسيطة وميسرة وذلك من أجل مساعدة الأسر والمواطنين في المملكة العربية السعودية على تجاوز الازمات المالية التي قد تواجههم في الحياة، ويعد بنك التسليف والادخار هو البنك الرائد في ذلك لما يقدم من قروض بشروط وفوائد ميسرة للمواطنين السعوديين، ومؤخراً نشر البنك السعودي للتسليف والادخار التفاصيل الخاصة للائحة الجديدة للقروض الاجتماعية التي يقدمها البنك للمواطنين في السعودية، وسوف نتناول من خلال المقالة التالية اللائحة الجديدة لقروض بنك التسليف والادخار السعودي وما تضمنته من شروط جديدة لم تكن موجودة من قبل، بالإضافة إلى الحد الأعلى للقرض الذي يمكن الحصول عليه من قبل بنك التسليف والادخار السعودي.

تفاصيل التعديلات الجديدة على لائحة القروض الاجتماعية من بنك التسليف والادخار السعودي:-

قام البنك السعودي للتسليف والادخار بنشر تفاصيل لائحة القروض الاجتماعية الجديدة والتي تضمنت العديد من التعديلات بالمقارنة للائحة البنك السابقة، ولعل من أبرز تلك التعديلات هو ما تضمنته اللائحة الجديدة لبنك التسليف والادخار من رفع قيمة القرض إلى 60 ألف ريال، بالإضافة إلى رفع قيمة الدخل للأفراد المستحقين للحصول على القرض بما لا يتجاوز 10 آلاف ريال شهرياً بما يعادل 120 آلف ريال سنوياً.

الشروط الجديدة للحصول على قرض بنك التسليف والادخار السعودي 1442:-

أعلن بنك التسليف والادخار السعودي عن الشروط الجديدة العامة للحصول على القروض التي يقدمها بنك التسليف والادخار السعودي وذلك كالتالي:

1- يشترط أن يقوم المتقدم للحصول على القرض سعودي أو سعودية الجنسية.

2- لا يكون المتقدم للحصول على القرض مديناً بأي قرض أخر لدي البنك.

3- الانتظام في سداد أقساط القرض السابق حصوله على البنك.

4- يتم تقديم المستندات والأوراق والضمانات التي تحددها لائحة القروض الاجتماعية بالبنك.

أنواع القروض التي يقدمها بنك التسليف والادخار السعودي:-

يقدم بنك التسليف والادخار السعودي للمواطنين السعوديين في المملكة العديد من القروض التي تعينهم على تحمل أعباء الحياة مثل قرض الأسرة، قرض الزواج، قرض الترميم، .. إلخ.

1- قرض الأسرة:-

يقدم بنك التسليف والادخار السعودية للأسرة السعودية قرض يسمي قرض الأسرة وبالشروط الأتية:-

نصيب الفرد في الأسرة من دخل الأسرة لا يتجاوز 2000 ريال.

البنت الغير متزوجة والغير موظفة تحتسب ضمن أفراد الأسرة، وأيضاً الأبن الغير متزوج أو موظف والعمر لا يتجاوز 24 عاماً.

2- قرض الترميم:-

العمر لا يقل عن 21 عاماً.

القرض يخصص لمنزل خاص به يكون مملوكاً لصاحب القرض أو يكون شريكاً بموجب صك شرعي أو بموجب عقد تملك معتمد من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية من أحد البنوك التجارية.

يجوز أن يتم صرف قرض الترميم للمنازل الموقوفة أو المقامة على الأراضي المصبرة ما دام تتوافر فيها شروط الاقتراض الأخرى.

أن يكون المنزل مبني من خمس سنوات على الأقل.

يتم تقديم تصاريح عملية الترميم وبيان الأعمال التي سوف يتم تنفيذها والتكلفة التقديرية لتلك الأعمال.

إذا كان المنزل مرهون لوزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية فيجب أن يكون صاحب القرض منتظم في تسديد الأقساط أو أن يحضر إفادة من الصندوق بخصوص التفاهم على عملية السداد.

إذا كانت ملكية العقار منتقله ما بين أقارب الدرجة الأولي فيجب أن يكون مر على عملية الانتقال عامان على الأقل.

يجب مرور 8 سنوات على الأقل على القرض السابق.

الضمانات مقابل الحصول على القرض:-