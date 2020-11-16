جدول المخالفات المرورية في السعودية 1442 وأسعار الغرامات الجديدة

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عمر شويل - جدة في إطار ضبط حركة السير على الطرق في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فقد اعتمدت السلطات جدول المخالفات المرورية في السعودية 1442 وأسعار الغرامات المستحقة على مخالفي القانون في أثناء قيادة المركبة على الطريق أو في الأسواق، وغيرهما من الأماكن، إذ لم يترك هذا الجدول سواء للمواطن أو المقيم أي فرصة لمخالفة القواعد المنصوص عليها في لوائح السير داخل أراضي المملكة.

ووفقًا للجدول الذي وضعته الإدارة العامة للمرور في السعودية، فإن الغرامات التي يجري تحصيلها من سائقي المركبات، ستبدأ من 100 ريال سعودي وتصل إلى 10 آلاف ريال، فيما تصنف إلى نحو 9 فئات، كل فئة لها أسباب معينة، وقيمة غرامة مختلفة على حسب المكان والسرعة التي يسير بها قائد المركبة.

جدول المخالفات المرورية في السعودية 1442 وأسعار الغرامات

نوضح لكم جدول المخالفات المرورية في السعودية 1442 وأسعار الغرامات، خدمة للمواطنين والوافدين من الجنسين، لتوخي الحذر في أثناء السير على الطرق بالسيارات المختلفة، وجاء الجدول على النحو الآتي:

القائمة الأولى ، تضم مخالفات مرور السيارة من أماكن غير مخصصة، وتتراوح غرامتها من 100 إلى 150 ريالا. ثم القائمة الثانية ، وتضم مخالفات عدم الالتزام بتعليمات الإشارات، وتصل الغرامة من 150 إلى 300 ريال. يلي ذلك القائمة الثالثة ، وتحتوي على مخالفات بشأن عدم الالتزام بوسائل الأمان في المركبة، وتتراوح الغرامة بين 300 إلى 500 ريال. فيما يأتي بعد ذلك، القائمة الرابعة ، وتحتوي على مخالفات عدم الالتزام بقواعد السير على الطرق، وتتراوح الغرامة فيها بين 500 إلى 900 ريال. كما تأتي القائمة الخامسة ، وتشمل مخالفات مركبات النقل الثقيل، وغيرها من الأسباب، وتتراوح الغرامة بين ألف ريال وألفي ريال سعودي. بالنسبة للقائمة السادسة ، فتحتوي على مخالفات خاصة بالعبث في الطريق، والسباق على الطرق، وغيرها من الأسباب، فيما تتراوح الغرامات بين 3 آلاف ريال و6 آلاف ريال سعودي. تأتي بعد ذلك القائمة السابعة ، وتحتوي على مخالفات السير تحت تأثير المخدر، أو طمس رقم الهيكل، وغيرها، فيما تتراوح الغرامات بين 5 آلاف ريال، و10 آلاف ريال سعودي. أما القائمة الثامنة ، فهي خاصة بتجاوز السرعات، وتبدأ الغرامات من 150 ريالا إلى 2000 ريال.

الاستفسار عن مخالفة السير برقم اللوحة

يمكن لجميع الوافدين والمواطنين السعوديين من التعرف على مخالفاتهم، وذلك عبر إتباع الخطوات التالية: