نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وطريقة استخراج صك إعالة والمستفيدين منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة استخراج صك إعالة يعد من الصكوك الشرعية المتاحة للمراه للحصول على كافة حقوقها التي تعانى من ظروف اجتماعية كثير أحيانا تحرم ألمراه من حقوقها القضائية، فيعمل صك الإعالة على مساعدة ألمراه قي الحصول على حقوقها واثبتها لما تتعرض له من زوج قاسى أو عنيف أو لا ينفق على أسرته ولا يتعامل بطريقة جيدة معاهم فتتوجه بثبات حقوقها القضائية كالنفقة، وتعمل ووزارة العدل السعودي على أصدار صكوك أعاله للمراه ألأرمله أو المطلقة التي تمر بظروف صعبة قي الحصول على حقوقها القضائية وذلك لااعانتها على التلقم والمعيشة ومواجه الحياه الاجتماعية.



طريقه استخراج صك الإعالة

الدخول على موقع وزارة العدل. اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية. ثم النقر على أيقونة الطلب للدوائر النهاية ثم اختار نوع القصية. تقديم طلب جديد. الضغط على اختيار طلب إعالة. كتابة البيانات الخاصة بالمتقدمة وبيانات الشهود. يتم اختيار المحكمة التابعة لها وتقديم الطلب. يتم طباعة الطلب ومراجعته في المحكمة.

بيانات صكوك الإعالة

اسم العائلة رباعي. رقم الهوية. نوع الجنس. علاقة العائل بالمعالين أو أي صلة قرابة بيانات المعالين وصلتهم بالعائل

شروط الحصول على صك الإعالة

تحصل على الإعالة ألمراه السعودية فقط.

تحصل على الإعالة ألمراه السعودية المطلقة.

تحصل على الإعالة ألمراه الغير متزوجة باخر.

لا يوجد مصدر دخل اخر للمراه تنفق منه.

المستفيدين من صك الإعالة

تستفيد من صك الإعالة المرأة المطلقة أو الأرملة التي لم تتزوج وتحصل على مساعدات الدولة لتربية الأبناء. الفتاة التي توفي والدها وتريد الحصول على حقوقها في السفر والزواج والعمل. عند تعنت أو وفاه الوالد يمكن للمراه تحويل الولاية إلى ابنها إن كان بالغاً بدلا منه أو أخواتها الذكور.

والجدير بالذكر أن صكوك الإعالة لا تستخرج للمرأة في النواحي المالية فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة، كما إنها المتصرفة الوحيدة فيه ، بما لا يحق لزوجها أو والدها أو ابنها في التصرف في مصالحها المالية أو أموالها أوعقد العقود التجارية دون أذن منها ، كما يمكن الاستفادة من صك الإعالة من خلال الاستفادة من مشروع الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان باسم المتقدم.